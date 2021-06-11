Националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официально закреплены в украинском футболе. Такой статус присвоил им исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), написал 11 июня президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины», — отметил Павелко.

Исполком также принял решение об использовании герба Украины с картой, на которой указан российский Крым, в матчах национальных сборных УАФ.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «112.ua», «НАШ» и «наглый». Многих возмутило решение Украинской ассоциации футбола утвердить в качестве лозунга нацистское приветствие.

«Banderite никак не уймутся — свою нацистскую кричалку везде суют. 404 территория, ни славы, ни чести, ни героев», — написал Tom.

«Назло соседу выставить себя дураками», — добавил Андрей.

«Зрада отменяется? Упоротость, походу, заразнее ковида», — пишет Александр А.

«Все продается и все покупается, противно слышать и читать эту мурню. Искренне всю жизнь люблю украинский футбол, от всей души желаю в новой форме в воскресенье проиграть, показав истинную цену словоблудию», — отреагировал Николай Н.

«А меня удивляют игроки нашей сборной. Ни совести, ни чести, ни моральных принципов. Напялили нацистское тряпье и засунули язык в задницу. Хотя бы один возразил. Пятов, Степаненко, Матвиенко, Зинченко и ко, вы все стали зозулями с вывихнутой психикой. Или бабло — это все, и готовы чтобы об вас вытирали ноги. Стыд и позор! Имейте свою позицию пошлите на**р Павелко и его прихвостней. Слабо, герои? Или скажут зиговать тоже все дружно вскинете руку и упадете на колени. Желаю вам позорно проиграть, как ваши кумиры нацисты. Такой футбол нам не нужен», — отметил Игорь П.

Скриншот facebook Андрей Павелко Футболка сборной Украины по футболу

«Когда уже все бандерьё со страны вагонами вывезут во Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Луцкую область? Колючку поставить им, места хватит: кублиться, кричать сугс (сокращенно от «Слава Украине, героям слава» — О. П.), таскать Бандеру и прочих «героев», а вся остальная страна будет жить нормально…» — написала Ирина.

«Во всём есть свои плюсы. Про*ерят украинцы очередной матч, и весь стадион завопит «Слава Укр…» — отреагировал Юрий Е.

«Сгорел сарай, гори и хата», — добавил Вселенский Странник.

«Такое ощущение, что они хотят, чтоб их просто сняли с евро», — отметил Богдан.

«И ещё надо официальный жест «зиг хайль» утвердить…» — пишет gesha978.

«Поражает лишь одно — есть дегенераты, которые это одобряют и поддерживают. Вот это — настоящий ад для Украины…» — написал читатель Kutusha.

«Это поможет им выиграть Евро? Не думаю», — отреагировал Сергей.

«Что за бред, почему целая Украина находится во власти кучки недонациков и все молчат?» — не понимает Ника.

«Стоп, они же внедрили это как официальное военное приветствие», — отметила Viktori2611.

«Мне иногда кажется, что только меня шокирует этот лозунг. А что до УЕФА, Европы и Америки, то они и зиганут лишь бы против России. Нет ничего более эффективного, чтобы оторвать Украину от России, чем внушить украинцам эти «ценности», — добавила Svitlana L.

Парад украинских националистов

«УЕФА, отстраните сборную, пожалуйста! Чтобы рогули в себя пришли слегка», — призвал Vladislav Odessa.

«Этот лозунг не объединил, а разъединил регионы. И никогда не объединит, а так и будет вызывать протесты не только внутри страны, но и за ее пределами», — отметила Надежда К.

«Не знаю таких, кого бы эти лозунги объединили…» — добавила Татьяна.

«Вся страна в заложниках у почитателей коллаборантов и нацистов», — отреагировала Людмила.

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"Украинские ультрас — колыбель неонацизма. Что тут удивляться?» — пишет Yuriy.

«Продвигаем нарративы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нацизма в мир. Только не плачьте, почему к нашим ногам только плевки», — написал Дмитрий.

«Надеюсь адекваты из УЕФА повозят мордой об стол нацистских коллаборантов», — добавил Sergey D.

«Не знаю, как с футболом, но то, что живёте в психушке, захваченной пациентами, — это да», — пишет Александр.

«Буду болеть за кого угодно, только не за «Героямславу», — отреагировала Ирина С.

«Дебилы сдали анализы, теперь ждём какой диагноз поставит доктор в лице УЕФА…» — написал Ginadich.

«Главное, стадионы Янукович построил! А бандеровцы смеют там играть, ай-ай, нехорошо, надо снести стадион», — отметил Oleksandr.

«Весь кошмар в том, что это не игра! Это моральное умерщвление ментальности целого народа…» — добавила Татьяна Г.

(сс) Ivan Bandura Флаг Украины и украинских националистов на Майдане

«Раньше хоть что-то объединяло. Теперь нет желания болеть за нашу сборную. По-моему, политика разъединяет», — написал читатель под псевдонимом Ю.

«Как страшно видеть, как страна скатывается в рогульство. Страшно и горько», — отреагировала Zina C.

«Я так понимаю, что мы перестали играть в футбол и начали играть в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировал в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

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