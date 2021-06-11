11 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили срочный вылет в Рим президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который отправился на переговоры относительно формы сборной Украины по футболу.

Оксана Переможенко, , 13:37 — REGNUM Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в срочном порядке вылетел в Рим на переговоры относительно формы сборной Украины по футболу. Об этом 10 июня он сообщил на своей странице в Facebook.

Футбольный мяч JLovesCoffee

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА», — отметил Павелко.

По словам Павелко бандеровское приветствие «Слава Украине» якобы давно является традиционным приветствием для украинских болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной страны. Приветствие, по его мнению, футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА.

Андрей Павелко ВАДИМ ЧУПРИНА

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua» и зрители канала «112 Украина». Многие выразили непонимание относительно того, зачем по подобному поводу Павелко вылетел в Рим. Люди указали, что нацистским приветствиям не место на форме сборной страны по футболу.

«Надеюсь в вышиванке и шароварах полетел», — пишет Виталий П.

«Честно говоря, лично для меня, игрок, одевший это паскудство с приветствием украинских фашиков, больше не интересен. Как и неинтересен результат сборной в целом. Мы в той войне потеряли миллионы человек, миллионы угнали в рабство. И если ты ради денег и рекламы готов надевать форму прямых пособников гитлеровцев, то чем ты от них отличаешься?» — написал Валентин Ю.

«Вот вам всем «весело», а команда за несколько дней до игры осталась без формы!..» — отметил Алексей Анатолиевич.

«Тот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины». Какое приветствие, такой и футбол у вас на стадионах! Никакой», — пишет Михаил Г.

«Наш большой переговорщик добьется от этих европеоидов, что и «Славу Украине» тоже запретят…» — отреагировал Alexey G.

«Стесняюсь спросить, а те, кто выплачивает крымские пенсии и социальные выплаты, отображены [на карте, изображенной на форме сборной Украины по футболу]?» — поинтересовался Алексей К.

«Мне интересно, он поехал взятку предлагать УЕФА или жалиться, что Европа не поддерживает?» — спрашивает Жека Джокер.

«Классная причина слетать в Рим!» — добавил Алексей К.

«Вот почему так у нациков? Мелким шрифтом, на внутренней стороне, это как из схрона шёпотом», — написал Виктор А.

«Зачем политизировать спорт и шоу-бизнес? Выигрываете, значит, прославляете страну, рекламируете ее и делаете известной. Это мое личное мнение», — отметила Валя Б.

«Все играют в футбол. Наша страна играет в политику. Напялили на себя бандеровские речёвки и радуются», — пишет Сергей К.

«Ни на одной национальной футбольной форме нет никаких приветствий. Надо научиться соблюдать международные стандарты», — отреагировал читатель под псевдонимом Mona Poleopulo.

«Форма должна быть формой без всяких политических аксессуаров. Ни на одной форме команды Европы нет подобных надписей, типа «слава Франции», «слава Италии» и т. д… Есть международные спортивные стандарты, которые нужно соблюдать и уважать…» — отметил Стас Ф.

«Надо красно-черную форму пошить с лозунгами, — тогда точно не будем в футбол играть», — подчеркнула Julia, подразумевая цвета флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Ну, а вот еще какой-нибудь идиот из Рады предложит из-за этого не ехать на ЧЕ. У нас же много умных. Ну, а второй вариант — в случае плохого результата скажут, что у игроков было плохое настроение, не та форма», — предположил Валерий О.

«А речь не о «Слава Украине», а о полном слогане. А это уже совсем другое. И не надо говорить, что тут нет политики. Есть — и не только она. Многие из украинцев не давали разрешения использовать этот… [лозунг УПА] (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слоган от имени всех украинцев», — отметила Лилия О.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни одно государство не создает в спорте подобных осознанных провокаций», — подытожил Николай С.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины по футболу на чемпионат Европы 2020 года несколько российских регионов. В свою очередь, депутат Рады Илья Кива вообще предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому запретить футбол в стране после решения УЕФА об изменении украинской футбольной формы.

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