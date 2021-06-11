Киев, , 13:35 — REGNUM Националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официально закреплены в украинском футболе. Такой статус присвоил им исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), написал 11 июня президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook.

«Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины», — отметил Павелко.

Исполком также принял решение об использовании герба Украины с картой, на которой указан российский Крым, в матчах национальных сборных УАФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УЕФА потребовал удалить с формы украинской футбольной сборной политический лозунг украинских националистов «Героям слава!» Такую форму на Украине подготовили для участия в Евро-2020.

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