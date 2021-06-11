Наличие запрещённого на Украине фильма «Брат-2» на стриминговой платформе Netflix является оскорбительным для Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он напомнил о том, что благодаря усилиям украинских политиков и представителей диаспоры удалось исправить субтитры к фильму, однако это не победа.

Цитата из к/ф «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 200. Россия — США Разговор между бандитами

«Наличие этого гимна российского шовинизма на крупнейшей платформе мира — это для нас поражение, оскорбление», — сказал Потураев.

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Заявление украинского политика в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие задались вопросом, что такого в фильме «Брат», что так беспокоит украинскую власть. Иные указали на то, что на Украине масса проблем, а власть обращает внимание на такие вещи. Кто-то порекомендовал Украине предложить свою кинематографическую продукцию компании Netflix.

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«Потураев во власти — это оскорбление Украины», — отреагировал Sergio M.

«Потураев в ВР (Вероховной раде. — М. Р.) — это поражение Украины», — добавил Вячеслав Г.

«Можно назвать локальной победой, что «Ukrainian Nazi collaborator» (украинский нацистский коллаборационист) поменяли на «Banderite» (бандеровец)». Покажите кто-нибудь г-ну Потураеву, как английская «Википедия» определяет термин «Banderite». Боюсь, он будет крайне удивлен, и удивлен неприятно», — отметил Сергей Т.

Цитата из к/ф «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 200. Россия — США Украинский бандит

«Боже, какое адище… В стране полная *опа по всем направлениям, а его «Нетфликс» волнует…» — пишет Gene L.

«Не брат ты нам, Потураев», — написал Руслан Ш.

«Ну так попробуйте «Нетфликс» впарить «Наши котики» (фильм, снятый на Украине в 2020 году. — М. Р.) или прочее подобное, вдруг зайдет и купят», — добавил Станислав М.

«Никогда мне не нравился ни первый, ни второй «Брат», но если даже заполитизированный «Нетфликс» дал такой перевод бандеровцам, задумайтесь, не долго вам страну кошмарить, это же даже не Европа!» — отметил Вадим Ка.

«Сами… [ничего] не могут нормального сделать, а теперь сплошные обиды. Вы ж блин только и можете снимать всякую фигню про бандер да остальных пособников нациков», — отреагировал Алексей Т.

Цитата из к/ф «Непокорённый». Реж. Олесь Янчук. 2000. Украина Бандеровцы

«Придётся пересмотреть опять и самому придумывать, с чего бы ещё у упоротых пердак подгорел бы. Там же масса фраз достойных внимания!!!» — отметил Lobsang Rampa.

«Фильм, вышедший более 20 лет назад, наносит поражение хуторским пуканам (сленговое, молодёжное слово, под которым подразумевают разозлившегося, недовольного чем-либо человека. — М. Р.)», — написал Александр В.

«Как говорится: точное попадание, значит!» — ответил Александру В. Алексей А.

«Их советские фильмы бесят, а тут всего-то 20 лет прошло. Зрада!» — ответил Александру В. Сергей Д.

«Любая правда о нацистах — это горе для современной элиты Украины», — отреагировал Дмитрий Ш.

«Интересно, когда они сообразят, что Байдена избрал Путин?..» — иронизирует читатель под псевдонимом Улун Пуэр.

«А причём здесь Украина? В фильме про Украину нет ни слова. И место действия в США. Квартал украинский только. Это просто видно по надписям и языку. Ну и начало фильма про киевский «Сокол», разговор. И все. Я думаю, что больше всего задевает эпизод — «Вы мне ещё за Севастополь ответите!» — подытожил Дмитрий П.

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