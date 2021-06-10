Киев, , 11:08 — REGNUM Наличие запрещённого на Украине фильма «Брат — 2» на стриминговой платформе Netflix является оскорбительным для Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в ходе круглого стола на тему «Цели и инструменты Кремля в продвижении «русского мира» за рубежом».

Он напомнил о том, что благодаря усилиям украинских политиков и представителей диаспоры удалось исправить субтитры к фильму, однако это не победа.

«Наличие этого гимна российского шовинизма на крупнейшей платформе мира — это для нас поражение, оскорбление» — сказал Потураев.

По его мнению, жители Украины могут изучать творчество русских классиков, но современные российские сериалы — «это просто манипулятивная пропаганда».

Напомним, ранее депутаты Верховной рады обратились к администрации Netflix с требованием изменить перевод слова «бандеровец», которое изначально было переведено как «украинский пособник нацистов».

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