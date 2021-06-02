Киев, 2 июня 2021, 11:32 — REGNUM Администрация американского сервиса Netflix поменяла перевод слова «бандеровец» в фильме «Брат-2». Об этом написала депутат Верховной рады от партии «Голос» Александра Устинова 2 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
По её словам, изменить перевод удалось благодаря выходцу из Львова Арсену Костенко, который работает программистом в Netflix.
Теперь слово «бандеровец» переведено как «banderite», а не как «Ukrainian Nazi collaborator» (украинский пособник нацистов — ИА REGNUM).
Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил, что украинские парламентарии готовят коллективные обращения в связи с «неправильным» переводом слова «бандеровец».
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