С предложением добавить на форму сборной Украины по футболу на чемпионат Европы 2020 года несколько российских регионов выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал Гончаренко.

Также он прикрепил к этому сообщению картинку, на которой в состав Украины были включены, помимо российского Крыма, Республика Адыгея и часть Ростовской области.

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Предложение политика обсудили в телеграм-канале Алексея Гончаренко в комментариях к соответствующей записи. Также предложение Гончаренко оценили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Кому-то из сторонников Гончаренко предложение понравилось. Многие отметили, что какие регионы не дорисовывай к Украине, реальность это не изменит.

Twitter.comgoncharenkoua Алексей Гончаренко

«Хо*лы, когда Крым забирать будете? У вас землю забрали, а вы вату катаете», — смеется Рамиль.

«Да мы тут ржём с вас клоунов, нарисуйте хоть всю Россию, легче вам, идиотам, не станет, Крым-то по факту у нас», — пишет Александр К.

«А Кубань кто-то ещё видит на карте?» — поинтересовался Vadym N.

«Кубань меньше. Вы затронули Калмыкию», — написал читатель £ua.

«А ты, вообще, спросил мнение кубанцев?» — адресовал свой вопрос украинскому депутату Иван К.

«Лучше бы Украине проиграть все матчи. А то в Питер придётся ехать… Ой невесело будет», — отметил Kirill M.

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«Да, в Питере вас ждут, и тебя, Алеша — тоже», — отметил Алексей.

«Можно еще и Аргентину пририсовать. Но факт это не изменит», — добавил Vladimir Y.

«Конечно, [это] «победа». Целую неделю обсасывали новость, выеденного яйца не стоящую… Украина опять на слуху, а большего им не нужно. Можно идти опять денег просить», — отметила Галина Р.

Armando Sobrino Футбольный мяч

«Крым у России, а индейцам вместо бус картинку на майку… Ничего не меняется в технологиях белого хозяина», — иронизирует Елена С.

«Ну вот и «победа». Теперь в футбол нужно выиграть», — пишет Дмитрий М.

«Кто этого бесноватого на люди выпускает? Украине без него позора хватает», — поинтересовалась Людмила И.

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«Крым — это Украина? Лёша, возвращайся, ты не поверишь, но тебя ждёт второй раунд. Восстанови справедливость! Ждём с нетерпением эпическое видео», — отметил Николай Н., вероятно, напоминая об эпизоде 2014 года, когда Гончаренко съездил в Крым и был избит местными жителями.

«Они, кроме Крыма, больше ничего не дорисовали? Там явно что-то лишнее есть. Насколько я помню, контур похож на суслика, а не на суслика, который погадил», — шутит Aleksandr V.

«Нам Крым, им — карты и футболки», — написал Жека.

«Глобус Украины разместите на форме», — призвал Дэнис Д.

«Не дай вам Бог дойти до четвертьфинала… Игра-то в Питере! Будете играть по скайпу?» — спросил Сергей Х.

«Да пусть хоть всю Африку на своих картах в цвета Украины разукрасят, объективная реальность не изменится», — добавил Владислав С.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Крым нарисовали — и все довольны, осталось нарисовать промышленность, образование, медицину и т. д.», — подытожил Юра К.

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Напомним, 10 июня стало известно, что организация УЕФА потребовала убрать с формы национальной сборной Украины по футболу фрагмент лозунга «Героям слава!».

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Отметим, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») известен тем, что является главой депутатского объединения «Кубань». Цель объединения — «возвращение в культурное поле украинских этнических территорий».