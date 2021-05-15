15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение украинского депутата о том, что Кубань должна принадлежать Украине.

Елизавета Коробова, , 22:22 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что он считает, что Кубань должна принадлежать Украине, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Он, судя по всему, забыл спросить об этом народ Кубани», — заметила Нина Ц.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что заявление украинского депутата было сделано в состоянии опьянения и неадеквата, иначе бы перед этим он поинтересовался у жителей Кубани их мнением об Украине.

«Ну и клоун же этот депутат. Вы его на фронт пошлите, там сразу протрезвеет!» — предполагает Михаил К.

Алексей Гончаренко Twitter.comgoncharenkoua

Часть людей отметила, что украинские политики потеряли уже любые рамки приличия и здравого смысла. Люди уверены, что это негативно скажется для Киева в рамках отношения с миром.

«Украина настолько обнаглела, что напрашивается на то, чтобы ей указали действительно соответствующее место в мировом сообществе! Без фантазий!» — пишет Ольга С.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что российские власти слишком затянули с жёстким ответом украинскому руководству. Люди опасаются, что если так пойдёт и дальше, то могут начаться реальные попытки отобрать у России Кубань.

«Заметьте, это сказал не абы кто, а целый украинский депутат. Может, пора российским властям уже задуматься над тем, чтобы оказать воздействие на этих ублюдков, мечтающих забрать российские земли себе?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Отдельные пользователи напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский и является причиной возникновения безумных высказываний украинских политиков. Именно его двуличная позиция, в том числе и по отношению к нацизму, заставляет депутатов Украины терять любые берега.

«Так это всё с подачи украинского президента — главного пациента. Это он записал обращение к гражданам Украины, в котором традиционно рассказал почему-то про то, как будут гулять украинцы по Крыму, Донецку и Луганску. Он ещё говорил о победе над нацизмом после того, как по Киеву прошёл марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зеленский напустил туман безумия на украинское общество, поэтому звучат такие заявления. Необходимо срочно освобождать Киев и всю Украину от украинских нацистов», — поделился своим мнением Сергей К.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

Нашлись и те, которые убеждены, что вскоре в вопросе Украины будут расставлены все точки и таким депутатам ещё припомнят их громкие высказывания.

«Так пусть продолжают свои нападки на Россию. Когда они атакуют Донбасс, тогда спокойно зайдём, зачистим до городов польских, и заживут они вместе с Кубанью, как Крым. Сценарий-то уже написан. Осталось обоснование получить. Даже на Западе понимают это. Поэтому и распушили перья. Но Третьей мировой войны из-за Украины не будет, а к нам вернутся наши», — считает Борис Б.

Напомним, 14 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в эфире «4 канала», что Кубань должна принадлежать Украине.