54,5% жителей Украины не поддерживают гипотетический поход президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) со ссылкой на результаты опроса. По данным социологов, 37% опрошенных поддерживают подобное решение, если бы оно было принято, 2,7% ответили, что до следующих выборов ещё слишком далеко, а 5,9% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «наглый». Многие из комментирующих задались вопросом, кто эти загадочные 37%, которые готовы видеть президентом Владимира Зеленского.

«Ужас в том, что мы будем перед страшным выбором между Петей [Порошенко] и Вовой [Зеленским]…» — написала julia.

«Ой, да пусть досидит. Толку менять сейчас. Второго срока точно не будет. А судя по реформам судебной системы, то и срока ни одному, ни второму не ожидается», — отметил Ziz.

«Может, просто ввести санкции СНБО против тех, кто не согласен со вторым сроком Зеленского? Это же конкретные террористы», — с иронией добавил Виктор.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Ну откуда эти 37 процентов? Я не верю, что столько людей поддерживают этого клоуна», — отреагировал Александр В.

«Нужно ещё учитывать, что 37% — это ещё накрутили», — добавил Gleb.

«Зе и весь «95 квартал» на 15 лет лагерей за госизмену с конфискацией всего наворованного», — написал xiryrgboy.

«Так что, Петя возвращается? Или какие есть варианты?» — спросил читатель под псевдонимом А Б»

«Э, нет. Это все влияние олигархических СМИ на наивный народ. А вот когда новости в СМИ будут готовить и подавать «настоящие журналисты», любители шашлыка, на госслужбе или у независимых владельцев (но под чутким присмотром цензоров и закона о медиа), тогда народ проникнется, и 98% будет «ЗА», — считает Дмитрий Н.

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«Второй — только тюремный. На пожизненное как предателя Украины», — отреагировал Вл Тор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вы не поверите, но ЗА с первого взгляда вроде нормальные люди. Когда начинается диалог, понимаешь, что приплыли. И это люди, рождённые в то время, когда деревья были большими и красивыми», — пишет Людмила.

«Хриплый дурачок, такой шанс был войти в историю. А теперь этого дебила даже в «квартал» не возьмут», — добавил Alexey.

«Кто эти 37? И даже если ещё остались непробиваемые, откуда такая цифра? Уже нарисовали бы 99% и 1% — агенты Кремля… Я теперь понимаю Калигулу, почему он провозгласил своего коня Инцитата сенатором. Был уверен, что раболепный пипл все схавает. С таким подходом можно реабилитировать Чекатило и присвоить ему заслуженного работника культуры в области молодежи и спорта. А что? Имеет право… А Адольфа посмертно зачислить в почётного председателя изобразительных искусств…» — отметил один из читателей.

«Типа они что-то решают. Как Госдеп решит, так и будет», — пишет Wini.

«Рано еще загадывать на три года. Сейчас земля с молотка пойдет, цены на газ/свет увеличат на 70% (минимум), вот тогда и будем смотреть», — добавила Ирина.

«Я однозначно буду голосовать за того, кто выйдет во второй тур вместе с Зеленским», — пишет Александр М.

«37% за??? Они точно живут в этом государстве?» — спросила Деррика Одесса.

«37% это что — мазохисты?» — спросила Валентина.

«37% нарисовали, чтобы он (Зеленский — М. Р.) так думал», — пишет один из читателей.

«Думаю, с началом этого отопительного сезона процент недоверяющих Зе[ленскому] резко вырастет», — подытожил Viacheslav Z.

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