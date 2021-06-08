Киев, , 11:31 — REGNUM 54,5% жителей Украины не поддерживают гипотетический поход президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) со ссылкой на результаты опроса.

По данным социологов, 37% опрошенных поддерживают подобное решение, если бы оно было принято, 2,7% ответили, что до следующих выборов ещё слишком далеко, а 5,9% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 27 мая по 1 июня 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Отметим, ранее Зеленский заявлял, что идёт на один президентский срок. Позже он отметил, что решение о повторной попытке стать главой государства будет принимать с оглядкой на мнение народа.

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