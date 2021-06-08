Киев, , 11:41 — REGNUM В случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время, действующий президент страны Владимир Зеленский получил бы примерно 27,3% голосов. Об этом сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) 8 июня со ссылкой на результаты опроса.

На втором месте находится бывший президент страны Пётр Порошенко. За него готовы отдать голоса 14,6% тех, кто готов голосовать и определился с кандидатом. В тройке лидеров находится глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 11,9% поддержки.

Опрос проводился с 27 мая по 1 июня 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 50% опрошенных жителей Украины не поддерживают вероятное решение президента Зеленского баллотироваться на второй срок.

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