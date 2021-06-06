Министерство внутренних дел Украины готовится реагировать на возможные теракты на украинском участке газопровода. Об этом заявил глава украинского МВД Арсен Аваков. Соответствующая видеозапись 5 июня была опубликована в YouTube-канале МВД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Мы говорим о реальных угрозах. [Президент России Владимир] Путин вчера заявил, что первая нитка «Северного потока — 2» достроена. Газ всё еще транспортируется по нашему газопроводу и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом наверняка Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не станет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода, и тогда скажут: «Смотрите, видите, ну что мы хотим? Они вот — поэтому пускаем через «Северный поток — 2»… В сложных условиях нам нужно быть готовыми. Поэтому мы не ждем, что кто-то за нас договорится о мире с агрессором, мы не ждем, что у нас будет легкая ситуация. Мы будем отвечать агрессору и угрозам, которые есть…» — сказал Аваков.

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Заявление министра внутренних дел Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Инсайдер UA» и «Украина Online». Многие отметили, что России выгодно иметь дополнительно украинскую ГТС, чтоб продавать больше газа. А вот невыгодна украинская ГТС той стране, которая планирует продавать свой сжиженный газ. Также многие указали, что подобные заявления будут действовать в качестве аргумента в пользу того, что Европе всё же не стоит рассчитывать на стабильность в ситуации с Украиной и ее ГТС.

Mvs.gov.ua Глава украинского МВД Арсен Аваков

«Ага!!! Будем взрывать их ГТС всей Россией!!! Клоун…» — написал Андрей К.

«Зная весь этот бандерштат, можно с уверенностью сказать, что теракты на трубе будут», — добавил @tolik64.

«Окраина — это локация, а не государство! Зря ВВ (Владимир Владимирович — М. Р.) про нитку потока так рано объявил. Теперь… [украинцы] будут свою трубу кошмарить, больше их бред никто слушать не хочет. Так хоть эту пургу прогнать попытаются», — пишет Сергей П.

«Не, ну, а что? Пусть укры скажут России «остаточне прощавай» (окончательное прощай — М. Р.) и перерубят наконец трубу. А то как-то лицемерненько получается», — добавил Илья.

«Взорвут сами и обвинят или Батьку, или Россию! Классика жанра!» — отметил Tigerin.

«И не только Россию [обвинят], ещё и Запад в лице Германии и Франции за то, что допустили, чтобы Россия совершила такое жесткое нападение», — отреагировал Павел.

«Сами придумываем, сами пугаем, сами исполняем, сами от себя защищаем… Самые нелепые и трусливые спецслужбы в мире — СБУ И МВД», — написал Алекс.

«Сам создаст теракт и героически всех спасёт…» — пишет Дмитро В.

«Разгул преступности больше, чем за все годы, вместе взятые, а они тут готовы ко всему…» — отреагировал Жека.

«Захотят отрубить нас, то отрубят прекрасно и без головной боли», — добавил «Куч Гр».

«Вот 100% будет какое-то событие, чтоб показать — ой, без Авакова нельзя… Сам же и организует!» — пишет Sergey Noname.

Mvs.gov.ua Глава украинского МВД Арсен Аваков. 5 июня 2021

«Аваков, блин, у тебя под носом тут националисты рынок бомбят и людей гнобят, а ты выступаешь тут, такой красавец», — отметил Artem.

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«Так у них же контракт, который заканчивается. Им просто надо подождать, не? Смысл в терактах, если после окончания контракта они не обязаны пускать газ через Украину», — написал Lew.

«Вот же сочинил. СП-2 не хватит для полного обеспечения Европы. Хочешь войны — сотвори себе врага», — пишет Евгений.

«Некоторые наши земляки так расстроились окончанием прокладки «Северного потока — 2», о чём заявили в России, что измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вчера был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района, жертв и пострадавших нет», — иронизирует Александр Николаевич.

«Ну что же, теперь Европа ещё быстрей достроит «Поток». Спасибо Авакову, намекает, что поломает транзит через Украину, какая… подстава», — отреагировал Serg.

«Единственный плюс Авакова, что говорит на русском, больше плюсов нет», — отметил Y-AGER.

«МВД — министерство внутренних дел, вот пусть и занимается внутренними делами, а не политикой… Воры должны сидеть в тюрьме — вот его прямая задача», — написал Darth Vader.

«Понятно, значит, будут что-то взрывать. Америка дала добро», — отметил TERMIT.

«Эта груда железа теперь точно не нужна. Доигрались, можно взрывать», — пишет Александр.

«Для России чем больше газопроводов в ЕС, тем лучше — продаст больше газа. Теракт выгоден тем, кто не хочет, чтобы Россия продавала газ, а хочет продавать сжиженный…» — добавил читатель под псевдонимом Uk Mrp.04/001,2,3,7.

«Так, а зачем вообще нужен транзит через страну, которая, как она говорит, ведёт войну и ожидает теракты на трубопроводе?» — подытожил ignoramus 01 .

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