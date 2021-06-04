Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Украинским властям следует вкладывать полученные от транзита за российский газ деньги не на войну, которую они ведут с народом Донбасса, а на восстановление своей экономики, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он добавил, что Россия вовсе не обязана «всех кормить», имея в виду Украину. Глава государства пояснил, что Украина могла бы получать с транзита российского газа больше доходов, поскольку её газотранспортную систему можно было бы нагружать сильнее в несколько раз.

Владимир Путин «Они сейчас получают от нас за транзит полтора миллиарда долларов в год. Получали бы три, четыре, пять. Сами своими руками все сломали».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 2 июня, украинский президент Владимир Зеленский, взывая к помощи США и сетуя на «Северный поток — 2», заявил, что «запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

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