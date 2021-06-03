Киев, , 11:44 — REGNUM На территорию киевского рынка «Столичный» проникли несколько десятков неизвестных в бронежилетах и масках. Об этом сообщил 3 июня ресурс «Обозреватель».

По данным журналистов, злоумышленники залезли на крышу здания, в котором располагается рынок, проломили её и, проникнув внутрь здания, устроили там погром.

На место прибыл спецназ полиции и сотрудники Нацгвардии. В ходе столкновений с неизвестными применялись дымовые пакеты и петарды, правоохранителям удалось задержать четырёх предполагаемых участников захвата рынка.

«Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению ограничен. Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке «Столичный», — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По информации журналиста и блогера Анатолия Шария, рынок попытались захватить представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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