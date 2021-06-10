«Умираю от боли, ужаса и позора» — о жестокости масочного режима в Югре
Фейк, провокация или полицейский беспредел? В социальных сетях обсуждают жёсткое задержание полицейским за отсутствие защитной маски в супермаркете помощницы депутата Сургутской городской думы Натальи Макагон.
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«Обычно хожу в маске»
Видео происшествия появилось в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». Конфликт между правоохранителем и помощницей депутата снимала по просьбе Макагон её знакомая. Нарушительница масочного режима сперва спокойно последовала за полицейским, достала телефон. Но мирно и добровольно решить вопрос не получилось. Полицейский пресёк телефонный разговор, заломив руку, сотовый с треском упал на плитку. На видео отчётливо запечатлено, как он сперва толкнул Макагон, а потом стал выкручивать женщине руки, поставив на колени, называя её действия мелким хулиганством, поясняя при этом, что она имеет право на объяснение своего поведения, а также имеет право обжаловать его действия в суде или прокуратуре.
«Обычно я хожу в магазин в маске. Но тут отлучилась с работы не надолго, сумку не взяла, там и маска, и документы. Зашла в «Ленту» на пять минут, ко мне подошёл младший лейтенант полиции, сказал, что я нарушаю масочный режим, что надо предъявить документы. Документов при себе нет, лейтенант сказал, проедем к нам. Когда я позвонила по телефону, чтобы сообщить о задержании, он толкнул меня в спину. И вот этот толчок у меня, как человека, имеющего собственное достоинство, обрушил понимание того, что происходит. И я понимаю, что попадаю в какую-то беду, что надо кого-то предупредить, чтобы знали, где меня искать. Полицейский применяет ко мне боевой приём рукопашного боя, ставит меня на четвереньки, я просто умираю от боли, ужаса и позора, в который меня окунули. Он собирался вести меня, как смертника, с завернутой рукой, я от боли уже ничего не соображала», — поделилась своей версией истории с «ЮграPRО» Наталья Макагон.
Затем были, по словам Макагон, три с лишним часа в полицейском участке. Её сфотографировали в профиль и фас, взяли отпечатки рук и пальцев.
«Я сказала, что расписаться в протоколе не в состоянии, так как у меня зафиксирована рука. Полицейский сказал, что можно поставить любую закорючку, зачитал два протокола, один из которых был по КоАП РФ за мелкое хулиганство. С протоколом я была не согласна, но этого написать не могла из-за руки. Полицейский сказал, что писать не обязательно, можно, где подпись, поставить любую каляку-маляку, так как я все равно буду опротестовывать этот протокол», — отметила Макагон.
Из официального ответа пресс-службы УМВД России по ХМАО следует, что Наталья Макагон была задержана в ходе рейда по торговым точкам. Проверялось соблюдение постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой по масочному режиму. Гражданка Макагон находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты.
Наталья Макагон отметила, в свою очередь, что в «Ленте» было много других посетителей без масок, но полицейский подошел именно к ней.
«Я скорее склоняюсь к тому, что беспредел в отношении меня связан с предстоящими выборами и что начали отстреливать конкурентов. Что будет впоследствии, скоро станет ясно, потому что административная машина уже запущена», — считает помощник депутата.
В итоге Наталья Макагон сообщила местным СМИ, что сняла побои и намерена обратиться в прокуратуру.
«Нашли преступницу»
Инцидент с помощником депутата обсудили в социальных сетях как региона, так и страны.
Немало пользователей считают, что помощница депутата сама спровоцировала конфликт и полицейский прав.
«У нас в Балашихе лишь в «Красное и Белое» и в «Ашан» пускают в маске. Грамотно сработал парень! Молодец!» — пишет участник паблика «Гадя Иванова» в социальной сети «ВКонтакте».
"Невоспитанная, высокомерная дама. С такой должностью нужно быть примером, следовать закону», — поддерживает его участница паблика «Заречный район города Тюмени (Зарека)»
«Она явно целенаправленно провоцировала сотрудника при исполнении и ещё убедилась, что камера включена, и демонстративно пошла. Она прекрасно знала, что будет дальше. Думаю, сотрудника использовали для своих целей, пиара, ведь сейчас идёт предвыборная гонка», — пишет участница паблика «Голос Омска».
Но в основном жители России не понимают, зачем из-за маски руки ломать.
«Нашли преступницу. Такое впечатление о задержании, что она рецидивистка. Разве так можно поступать из-за масок с людьми? Достаточно было сделать предупреждение. Противно смотреть — она ему в матери годится. Никакой человечности. Из-за какой то маски готовы угробить человека. А еще вы после этого хотите доверия к полиции», — пишет участница паблика «АгитПолк».
«Показать кадры губернатору!»
Сургутянами инцидент с Натальей Макагон был воспринят болезненно. Наше мнение формируется опытом, а у жителей экономической столицы Югры он печальный. Ведь это не первый масочный скандал в торговом центре Сургута. Ранее, 9 января 2021 года, полицейские скрутили супружескую пару, которая зашла в ТЦ «Весна» без масок. В итоге Сургутский городской суд назначил нарушителям масочного режима штраф за неповиновение сотрудникам полиции — по 600 рублей каждому. Инициированная по жалобам на полицейское задержание проверка, не выявила фактов превышения должностных полномочий.
«В данном случае сотрудник явно превысил полномочия. Ибо сопротивления не было, и было сразу сказано «Я пройду с Вами, но после звонка адвокату». И этого сделать ей не дали», — пишет участник паблика «Сургут».
"Пару дней назад губернатор Комарова высказалась за ужесточение масочного режима. Результат — в фильме. Этот полицейский — претендент на награду за усердие. Показать кадры губернатору!» — считает другая жительница города.
«Сургутяне, всем надо писать жалобу губернатору. Чо спите, так всех ломать будут, нет закона», — пишет участник «Эха Югры».
«Почему «доблестная полиция «постоянно подходит к женщинам, которые не могут за себя постоять физически, толпы мужиков ходят без масок. Попробовали бы подойти к двухметровому амбалу и задержать его по этим же статьям, на её месте могли бы быть наши мамы. Это просто ужас», — пишут в паблике «Пыть — Ях».
«Что дальше? Будут бить старушек дубинками или шокером за то, что они маску дома забыли? Его прививками обкололи?» — вопрошает один из комментаторов паблика «Соловьиный Помёт».
Видео также возбудило очередную волну негатива в сторону полиции в целом. И большинство откликов — с нецензурной лексикой.
«Полиция — это не готовый к любви орган. Все в курсе про ДПСника, который случайно шмальнул в голову. Пусть спасибо скажет, что башку случайно не прострелил ей при задержании, уже прогресс», — пишет участник паблика «NеNовости — Калининград и …»
А что сами полицейские думают о действиях коллеги? В популярном паблике «Омбудсмен полиции» высказаны противоречивые мнения.
Одни правоохранители считают, что видео с задержанием Натальи Макагон — это фейк. Сотрудник права зачитывает как в американском боевике. Форма с нарушением, жетона нет. Другие считают, что это однозначно провокация от помощницы депутата, которая «хотела провести социальный эксперимент и получила люлей по закону».
«Всё правильно сделал. Если есть приказ, то даже жён депутатов валить, придумавших этот приказ. Если мучиться, то всем. Пацану премию выписать и на пенсию отправить по выслуге лет !» — подытожим обсуждения словами Романа И.
Меж тем, по данным регионального оперштаба, число заражений коронавирусом в ХМАО растёт. Если неделю назад число заражений было на уровне 50 случаев в сутки, то в последние дни планка поднялась выше 60.