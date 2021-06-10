Фейк, провокация или полицейский беспредел? В социальных сетях обсуждают жёсткое задержание полицейским за отсутствие защитной маски в супермаркете помощницы депутата Сургутской городской думы Натальи Макагон.

Vesti.ru Цитата из видео Задержание помощницы депутата за отсутствие маски попало на видео

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Обычно хожу в маске»

Видео происшествия появилось в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». Конфликт между правоохранителем и помощницей депутата снимала по просьбе Макагон её знакомая. Нарушительница масочного режима сперва спокойно последовала за полицейским, достала телефон. Но мирно и добровольно решить вопрос не получилось. Полицейский пресёк телефонный разговор, заломив руку, сотовый с треском упал на плитку. На видео отчётливо запечатлено, как он сперва толкнул Макагон, а потом стал выкручивать женщине руки, поставив на колени, называя её действия мелким хулиганством, поясняя при этом, что она имеет право на объяснение своего поведения, а также имеет право обжаловать его действия в суде или прокуратуре.

«Обычно я хожу в магазин в маске. Но тут отлучилась с работы не надолго, сумку не взяла, там и маска, и документы. Зашла в «Ленту» на пять минут, ко мне подошёл младший лейтенант полиции, сказал, что я нарушаю масочный режим, что надо предъявить документы. Документов при себе нет, лейтенант сказал, проедем к нам. Когда я позвонила по телефону, чтобы сообщить о задержании, он толкнул меня в спину. И вот этот толчок у меня, как человека, имеющего собственное достоинство, обрушил понимание того, что происходит. И я понимаю, что попадаю в какую-то беду, что надо кого-то предупредить, чтобы знали, где меня искать. Полицейский применяет ко мне боевой приём рукопашного боя, ставит меня на четвереньки, я просто умираю от боли, ужаса и позора, в который меня окунули. Он собирался вести меня, как смертника, с завернутой рукой, я от боли уже ничего не соображала», — поделилась своей версией истории с «ЮграPRО» Наталья Макагон.

Затем были, по словам Макагон, три с лишним часа в полицейском участке. Её сфотографировали в профиль и фас, взяли отпечатки рук и пальцев.

«Я сказала, что расписаться в протоколе не в состоянии, так как у меня зафиксирована рука. Полицейский сказал, что можно поставить любую закорючку, зачитал два протокола, один из которых был по КоАП РФ за мелкое хулиганство. С протоколом я была не согласна, но этого написать не могла из-за руки. Полицейский сказал, что писать не обязательно, можно, где подпись, поставить любую каляку-маляку, так как я все равно буду опротестовывать этот протокол», — отметила Макагон.

Из официального ответа пресс-службы УМВД России по ХМАО следует, что Наталья Макагон была задержана в ходе рейда по торговым точкам. Проверялось соблюдение постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой по масочному режиму. Гражданка Макагон находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

86.мвд.рф УМВД России по ХМАО

Пресс-служба УМВД России по ХМАО «Сотрудник полиции несколько раз потребовал несколько раз прекратить подобное поведение, надеть маску, но женщина не реагировала, целенаправленно стала провоцировать конфликт, в связи с чем сотрудник был вынужден применить физическую силу и доставить её для дальнейшего разбирательства в отдел полиции».

Наталья Макагон отметила, в свою очередь, что в «Ленте» было много других посетителей без масок, но полицейский подошел именно к ней.

«Я скорее склоняюсь к тому, что беспредел в отношении меня связан с предстоящими выборами и что начали отстреливать конкурентов. Что будет впоследствии, скоро станет ясно, потому что административная машина уже запущена», — считает помощник депутата.

В итоге Наталья Макагон сообщила местным СМИ, что сняла побои и намерена обратиться в прокуратуру.

«Нашли преступницу»

Инцидент с помощником депутата обсудили в социальных сетях как региона, так и страны.

Vesti.ru Цитата из видео Задержание помощницы депутата за отсутствие маски попало на видео

Немало пользователей считают, что помощница депутата сама спровоцировала конфликт и полицейский прав.

«У нас в Балашихе лишь в «Красное и Белое» и в «Ашан» пускают в маске. Грамотно сработал парень! Молодец!» — пишет участник паблика «Гадя Иванова» в социальной сети «ВКонтакте».

"Невоспитанная, высокомерная дама. С такой должностью нужно быть примером, следовать закону», — поддерживает его участница паблика «Заречный район города Тюмени (Зарека)»

«Она явно целенаправленно провоцировала сотрудника при исполнении и ещё убедилась, что камера включена, и демонстративно пошла. Она прекрасно знала, что будет дальше. Думаю, сотрудника использовали для своих целей, пиара, ведь сейчас идёт предвыборная гонка», — пишет участница паблика «Голос Омска».

Но в основном жители России не понимают, зачем из-за маски руки ломать.

«Нашли преступницу. Такое впечатление о задержании, что она рецидивистка. Разве так можно поступать из-за масок с людьми? Достаточно было сделать предупреждение. Противно смотреть — она ему в матери годится. Никакой человечности. Из-за какой то маски готовы угробить человека. А еще вы после этого хотите доверия к полиции», — пишет участница паблика «АгитПолк».

«Показать кадры губернатору!»

Сургутянами инцидент с Натальей Макагон был воспринят болезненно. Наше мнение формируется опытом, а у жителей экономической столицы Югры он печальный. Ведь это не первый масочный скандал в торговом центре Сургута. Ранее, 9 января 2021 года, полицейские скрутили супружескую пару, которая зашла в ТЦ «Весна» без масок. В итоге Сургутский городской суд назначил нарушителям масочного режима штраф за неповиновение сотрудникам полиции — по 600 рублей каждому. Инициированная по жалобам на полицейское задержание проверка, не выявила фактов превышения должностных полномочий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски одноразовые

«В данном случае сотрудник явно превысил полномочия. Ибо сопротивления не было, и было сразу сказано «Я пройду с Вами, но после звонка адвокату». И этого сделать ей не дали», — пишет участник паблика «Сургут».

"Пару дней назад губернатор Комарова высказалась за ужесточение масочного режима. Результат — в фильме. Этот полицейский — претендент на награду за усердие. Показать кадры губернатору!» — считает другая жительница города.

«Сургутяне, всем надо писать жалобу губернатору. Чо спите, так всех ломать будут, нет закона», — пишет участник «Эха Югры».

«Почему «доблестная полиция «постоянно подходит к женщинам, которые не могут за себя постоять физически, толпы мужиков ходят без масок. Попробовали бы подойти к двухметровому амбалу и задержать его по этим же статьям, на её месте могли бы быть наши мамы. Это просто ужас», — пишут в паблике «Пыть — Ях».

«Что дальше? Будут бить старушек дубинками или шокером за то, что они маску дома забыли? Его прививками обкололи?» — вопрошает один из комментаторов паблика «Соловьиный Помёт».

Видео также возбудило очередную волну негатива в сторону полиции в целом. И большинство откликов — с нецензурной лексикой.

«Полиция — это не готовый к любви орган. Все в курсе про ДПСника, который случайно шмальнул в голову. Пусть спасибо скажет, что башку случайно не прострелил ей при задержании, уже прогресс», — пишет участник паблика «NеNовости — Калининград и …»

А что сами полицейские думают о действиях коллеги? В популярном паблике «Омбудсмен полиции» высказаны противоречивые мнения.

Одни правоохранители считают, что видео с задержанием Натальи Макагон — это фейк. Сотрудник права зачитывает как в американском боевике. Форма с нарушением, жетона нет. Другие считают, что это однозначно провокация от помощницы депутата, которая «хотела провести социальный эксперимент и получила люлей по закону».

«Всё правильно сделал. Если есть приказ, то даже жён депутатов валить, придумавших этот приказ. Если мучиться, то всем. Пацану премию выписать и на пенсию отправить по выслуге лет !» — подытожим обсуждения словами Романа И.

Меж тем, по данным регионального оперштаба, число заражений коронавирусом в ХМАО растёт. Если неделю назад число заражений было на уровне 50 случаев в сутки, то в последние дни планка поднялась выше 60.