3 Июня
 
16:59

Вакцинация в Московской области. Источник: mz.mosreg.ru

16:27

На Урале объяснили нехватку вакцины от коронавируса

В Свердловской области решают вопрос с нехваткой вакцины от коронавируса в Каменске-Уральском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

В редакцию издания обратились горожане, которые хотели поставить себе прививку в одной из поликлиник. Однако врачи не спешили вакцинировать пациента. «Женщина уставшим голосом пояснила, что приоритет — пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — объяснил местный житель.