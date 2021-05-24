В России к 3 июня 2021 года первую дозу вакцины от коронавируса получили 17,2 млн человек (24,9% от плана), полностью привиты 12,9 млн (18,7%). В среднем ежедневно в стране делается по 335,7 тысячи прививок. При сохранении нынешних показателей, для достижения показателя в 60% привитых взрослых граждан России потребуется еще 371 день.

Темпы вакцинации в России далеко не самые высокие в мире. Реакцией на пассивность населения стала серия идей, озвученная чиновниками и общественными деятелями. Среди вариантов — введение обязательной вакцинации для граждан, финансовое стимулирование для привившихся и т.п.

Высокопоставленные чиновники вероятность введения обязательного вакцинирования опровергают. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что принудительная вакцинация студентов в России не планируется.

Пока что проблему стимулирования населения решают власти на местах. К примеру, жителей Костромской области убеждают сделать прививки от COVID-19, обещая бесплатный проезд в общественном транспорте и бонусы при посещении фитнес-клубов.

Подробнее о борьбе с пандемией коронавируса в России читайте в трансляции ИА REGNUM.