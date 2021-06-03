Срок действия закона, который планируют принять на Украине для борьбы с олигархами, будет ограничен десятью годами. Законопроект получил название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 2 июня Зеленский внёс его в Раду. На его основе киевские власти предлагают разработать «антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

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«Закон об олигархах» в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Также закон обсудили в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что закон был внесен в Раду в целях повышения рейтинга Владимира Зеленского. Другие считают, что он будет работать в интересах определенной группы олигархов.

«А не происходит ли это обычная легализация олигархов? Вместо нар на зоне им тут, понимаешь, титулы раздают. Дорогие олигархи, можете продолжать грабёж страны теперь уже как уважаемые люди», — написал Иван Иванович.

«Под одну команду написано, остальных вряд ли коснется», — добавил Fravahr O.

«Если о борьбе говорят, значит, ее нет и не будет, это они сами о себе говорят. «Держи вора», — кричит вор», — отметил Геннадий М.

«Они этой дебилорегуляцией пытаются спасти рейтинг Зеленского», — пишет Yuriy L.

«Ну давай Зеля, прессани Ахметку (Рината Ахметова. — О. П.), [Виктора] Пинчука и про Дякулу (Петра Порошенко. — О. П.) не забудь. Или слабо?» — спросил читатель под псевдонимом Подкрался незаметно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Одна группа воров «при законе» теснит тех воров, что на сегодня дальше от власти!» — написал читатель под псевдонимом Северный зверёк.

«Лишний «пунктик» в копилку своих «липовых» достижений!» — выразила свое мнение о законе Валентина Ф.

«Очередное шоу для народа. Скорее олигархи проглотят Зедурка на десерт», — отметила Лариса В.

«Чтобы бороться с олигархами, нужно быть сильным лидером и держать всё в ежовых рукавицах. Только авторитаризм для нашего менталитета. Славяне привыкли к царям и руководителям типа Сталина. Демократия не спасёт от олигархов и коррупции!» — добавил supersub sensei.

«А кто в Украине дал юридическое обоснование понятию «олигарх» и как это обосновывается, по каким параметрам?» — спросил Ивар К.

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«О законе об олигархах… закон об олигархах Украине крайне необходим. Но принимать его нужно сразу после закона об иностранных агентах. Потому что олигархи — это, конечно, крайне деструктивный фактор. Но, как свидетельствует опыт последних лет, внешнее управление представляет куда большую угрозу», — написал в своем телеграм-канале одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

«Какой смысл настолько публично обсуждать проект закона Зеленского об олигархах? Этот закон не сделает ни одного олигарха беднее или менее влиятельнее. Разве что запретит участвовать им в большой приватизации и финансировать партии. Но они смогут участвовать в приватизации через посредников, а на политику влиять, финансируя гражданское общество. Напомню, у Сороса лет 10 назад не было ни одной партии, но он оказывал значительное влияние на политику государства армией своих грантоедов. Гораздо важнее было бы обсуждение внесённых Зеленским в Раду законопроектов об основах жилищной политики и о реформировании ЖКХ. Но — нет. Мы обсуждаем ничто ради ничего», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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