Киев, , 13:35 — REGNUM В законопроекте о ликвидации олигархической системы на Украине от президента Зеленского слишком размыты критерии по определению «олигарха», заявила журналистам сегодня, 3 июня, депутат Рады и лидер фракции «Голос» Кира Рудик.

По мнению политика, в связи с этим могут быть «злоупотребления» — в зависимости от политической ситуации «теперь все будут немного олигархами».

«Этот закон создан не для борьбы с олигархами, а чтобы дать возможность президенту и Совнацбезу применить санкции против олигархов по своему усмотрению», — отметила Рудик, добавив, что инициатива, о которой так много все говорили в последнее время, в итоге оказалась «пшиком».

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский подал в Верховную радузаконопроект о «предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни». Офис президента в своем комментарии обращает внимание, что документ содержит определение «так называемых олигархов» — то есть лиц, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.