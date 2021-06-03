Киев, , 04:34 — REGNUM Срок действия закона, который планируют принять на Украине для борьбы с олигархами, будет ограничен десятью годами. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Законопроект получил название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 2 июня Зеленский внёс его в Верховную раду.

«Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине», — объяснили в офисе Зеленского.

На его основе киевские власти предлагают разработать «антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект имеет спорный механизм признания олигархом того или иного человека. По информации источников, решение о признании лиц олигархами будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.

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