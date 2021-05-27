Киев, , 20:09 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 27 мая заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ранее Украина уже подавала запрос на экстрадицию Януковича, но Российская Федерация отказала в этом. Венедиктова не уточнила, когда именно был подан предыдущий запрос.

Она также сообщила, что в государственный бюджет Украины поступили т.н. «деньги Януковича» в сумме 1,5 млрд долларов, однако полноценно ими пользоваться нельзя, так как по этому вопросу еще продолжается судебное разбирательство.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2019 года Януковича на Украине признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Также против него ведется ещё ряд дел — например, об узурпации власти в 2010 году, после прихода на президентский пост. В марте этого года офис генерального прокурора Украины уже сообщал, что рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции Януковича.