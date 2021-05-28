28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича.

Мирослава Романенко, , 09:29 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в эфире украинского телевидения вечером 27 мая заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Генпрокурор отметила, что ранее Украина уже подавала запрос на экстрадицию Януковича, но Российская Федерация отказала в этом. Венедиктова не уточнила, когда именно был подан предыдущий запрос.

Порошенко-Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление генерального прокурора Украины в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что и без Януковича на Украине хватает кого судить за государственный переворот 2014 года. Многие также напомнили о делах в отношении Петра Порошенко.

«Полный бред политического прокурора Венедиктовой. Порошенко, значит, ни при чем, и Зеленский натворил немало, но в нормальном государстве прокурор не человек президента, а человек закона и лицо нейтральное, вне политических разборок, не выполняющее заказ президента. А Янукович не натворил, сколько эти двое, и виноват в трусости и что допустил то, что мы семь лет расхлебываем», — написал Константин З.

«Возьмите Порошенко с Зеленским, где живут, знаете», — добавил Сергей П.

«Боятся до сих пор легитимного президента, за которым скучает народ?» — иронизирует Анжела Г.

«Пусть перечислят, сколько и чего нарушили Янукович и Зеленский! А мы сравним!» — написал Владимир Б.

«Позвоните в рельсу — ваш звонок очень важен для…» — шутит Stepan G.

«И знает же, что не выдадут, зачем эти понты?» — не понимает Вова Д.

«Может, ей первое [заявление] вернуть, чтобы она бумагу не переводила», — предложил Александр К.

Пётр Порошенко крестится President.gov.ua

«Скоро сама в Ростов побежит, вот там и встретятся», — отметила Людмила М.

«Как бы Венедиктова сама, как говорил герой фильма «Тени исчезают в полдень», не загремела под фанфары», — добавил Jurij O.

«Она же юрист ёптою, шо, не знает, что у России есть закон не экстрадировать?» — задается вопросом Evgeny T.

«Ну я фигею! Порох под боком, ей Януковича подавай», — пишет Ольга Б.

«Так ведь Россия «краина ахресор» (страна — «агрессор» — М. Р.). Не, ведь мы с ней 7 лет «воюем», и тут на тебе, отдайте нам Януковича», — отметил Алексей Т.

«Пусть забудет, США Сноудена до сих пор требуют им отдать, но по закону России это невозможно», — добавил Сергей П.

«А если Януковича экстрадировать под охраной 76 гвардейской ДШД (76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии — М. Р.), кастрюли не зазвенят?» — спросил Сергей Л.

«Венедиктовой нужно обратиться к Венедиктову на «Эхо Москвы», он не откажет», — иронизирует Леонид К.

Виктор Янукович (сс) ВАДИМ ЧУПРИНА

«Меня интересует другое, когда будут судить всю нашу Киевскую хунту во главе с Турчиновым за вооружённый государственный переворот? Их не надо экстрадировать! Они все на месте. Только прийти и арестовать. Это так просто», — подытожил Вадим К.

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Напомним, ранее стало известно, что в испанском муниципалитете Пусоль полиция задержала мужчину, которого на Украине подозревают в убийстве сотрудников правоохранительных органов во время протестов в центре Киева в конце 2013 года.