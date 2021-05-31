Глава Белого дома США Джо Байден, который 16 июня в Женеве встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, намерен поднять тему прав человека, сообщил 30 мая Байден во время выступления в штате Делавэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ясно дам понять, что мы (власти США — прим. ИА REGNUM) не позволим (России — прим. ИА REGNUM) нарушать эти права», — заявил американский лидер.

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Заявление президента США обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube под соответствующей новостью. Также новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие указали на ряд известных фактов нарушения прав человека в США, отметив, что Соединенные Штаты явно не та страна, которой стоит столь рьяно возвышать свой голос в защиту прав человека.

«Президент страны, в которой люди живут в резервациях, будет рассказывать про права человека?!» — спросила «Менделея Потаповна».

Индейский ребёнок племени навахо в резервации возле дома

«Хорошо, Владимир Владимирович прочитает Байдену лекцию, как в Америке уважать права человека», — отметил Ploykin.

«В каждой стране нарушаются права человека, но почему-то винят только Россию», — пишет Лида П.

«Байден будет каяться в грехах своей страны, начиная с захватов Америки у индейцев — вот с этого и начнётся разговор о правах коренных жителей Америки и захватах рабов в Африке», — добавил Иван.

«В Штатах как минимум 2−3 раза в год психи применяют оружие в школах на улицах. Гибнут десятки. Системное нарушение основополагающего права человека — права на жизнь. Думаю, Джо есть чем заняться в своей стране…» — отметил Владимир Р.

«Руководитель страны, которая изначально и всегда ущемляет права в своем государстве, будет рассказывать другому, что так нельзя… Смешно», — написала Ирина Н.

«Как США могут поднимать этот вопрос, если в их тюрьмах, таких как Гуантанамо и т. д., держали людей без суда и следствия, просто по подозрению в терроризме, и там же надзиратели издевались над заключёнными?» — задается вопросом Андрей З.

Пытки заключенных в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе

«Ага, именно для этого и организуется встреча. Права человека и, конечно, Украина», — пишет Константин Р.

«Неужели «Твиттер» разблокирует страничку Трампа?» — спросил Олег Валентинович.

«Страна, которая нарушает от А до Я права человека, говорит, что не позволяет себе такого. А как же права белорусов и украинцев, к которым они суют свои грязные руки, как быть с Ираком, Ираном, Вьетнамом, Сирией!!!» — спрашивает Виталий В.

«Североамериканские индейцы поддержат и попросят не нарушать права человека и вернуть им их земли! И африканцев тоже Россия «поработила»… и «торговала» людьми!» — подытожил Виталий А.

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Напомним, сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление американского лидера, отметил, что легкого диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом в Женеве явно не будет.