Москва, 30 мая 2021, 21:22 — REGNUM Легкого диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом в Женеве явно не будет. Об этом 30 мая написал в телеграме сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление американского лидера.
По его словам, если Байден захочет обсудить с Путиным соблюдение прав человека в России, Москве также есть что предъявить Вашингтону.
«Для начала (российская сторона может — прим. ИА REGNUM) — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования об его выдаче США», — написал Пушков.
Как передавало ИА REGNUM, 30 мая глава Белого дома США Джо Байден во время выступления в штате Делавэр сообщил, что он намерен поднять тему прав человека во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
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