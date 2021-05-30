Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Глава Белого дома США Джо Байден, который 16 июня в Женеве встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, намерен поднять тему прав человека. Об этом 30 мая сообщил сам Байден во время выступления в штате Делавэр.

«Ясно дам понять, что мы (власти США — прим. ИА REGNUM) не позволим (России — прим. ИА REGNUM) нарушать эти права», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве планируют встретиться президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружением.