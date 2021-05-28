Бывший депутат Рады Евгений Мураев считает, что так называемый коллективный Запад боится показаний, который может дать задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом украинский политик рассказал 27 мая в эфире канала «НАШ».

Николай Александрович Ярошенко. Заключённый. 1878

"Я думаю, что весь мир, а я имею ввиду коллективный Запад, скорее боится тех показаний, которые может дать белорусский блогер, который по сути координировал протесты, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса в Белоруссии. И, откровенно говоря, если бы это касалось Украины и подобное решение зависело, допустим, от меня, я бы, наверное, поступил бы также… Мы прекрасно понимаем, что это (Neхta — О. П.) был экстремистский телеграм-канал, который выкладывал личные данные сотрудников правоохранительных органов. То есть это была калька с событий… 2013−2014 года, которые происходили в Украине. Мы понимаем, что это был основной двигатель неудавшейся цветной революции в результате которой Белоруссия по сути была изолирована рядом стран, которые по счастливой случайности, а может быть, неслучайности, все являются членами НАТО… Для меня вот эти события это вот всего лишь часть и инструмент проведения цветных революций, так называемой гибридной войны… как последнее время называют любое вмешательство во внутреннюю политику суверенных государств со стороны коллективного Запада», — сказал Мураев.

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Заявление Мураева под соответствующей видеозаписью обсудили на канале «НАШ» в видеохостинге YouTube. Некоторые из комментирующих отметили, что подобных Протасевичу и на Украине немало. Иные добавили, что белорусский «блогер» расскажет все, что знает, лишь бы сократить срок наказания. Третьи отметили, что задержанный вряд ли знает слишком много. Другие указали на то, что инцидент с Протасевичем был спланирован для того, чтобы ослабить экономику Белоруссии.

Цитата из видео на YouTube Роман Протасевич

«А сколько таких протасевичей по Украине…» — спросил Вадим Ч.

«Вот именно, если всплывут наружу западные спецслужбы, это будет истинное лицо западной дерьмократии… С белорусами «украинский сценарий» не прошел дважды?» — задается вопросом Yuriy.

«Протасевич выложит всё, лишь бы скостить срок, выдаст всех. Этого Европа боится», — добавил Иван И.

«Сделали повод ввести санкции, не подумав о том, что Белоруссия станет ближе к России», — написал Анатолий Владимирович.

«Настоящий «революционер» должен посидеть в тюрьме, «закаляйся, как сталь»…Это не в инете с дивана вещать…» — добавил Геннадий Б.

«К сожалению, он не может знать достаточно много… Но это хорошо для белорусов, узнают, куда их вели…» — пишет artlineBrovary.

«А что не так? Американские спецслужбы показали всему миру, как надо действовать. Что за шум? Демократы против демократических методов?» — спросил vlad73088 vlad.

«Протасевича еще не посадили, а только задержали, а Запад и украинское правительство горюют так, как будто его раза три расстреляли», — написал Сергей Р.

«Протасевича специально подложили Белоруссии западные спецслужбы, тем самым чтобы ослабить белорусскую экономику», — предположил В Alien.

«Протасевич — журналист, Сенцов — кинорежиссёр, Зеленский — президент, Порошенко — оппозиция. Серию украинских оксюморонов можно продолжать бесконечно», — пишет was wch.

«Главное, что домохозяйка Тихановская продолжает красоваться на Западе, ожидая, что её скоро посадят в кресло президента РБ. Запад — это дно, которое как магнит тянет туда всех, кто подвержен сомнениям», — написала Татьяна Я.

Цитата из видео на YouTube Светлана Тихановская

«Протасевич оказался бомбой не для Лукашенко, а для хозяев и режиссёров цветных революций. Там, скорее всего, выплывет информация об участии Банковой в этих событиях в Беларуси. Протасевич оказался настолько глупым, что позволил поймать себя как зайца в силки. Сколько верёвочке не виться, а отвечать придётся по закону страны, на которую ка*ал», — подытожил Анатолий Ч.

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Напомним, 21 февраля в интервью газете The Sunday Times бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что санкции Европейского союза (ЕС) против некоторых должностных лиц Белоруссии являются «насмешкой».