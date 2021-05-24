24 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса совместно с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Мирослава Романенко, , 23:39 — REGNUM Заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии сделал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес совместно с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ. Документ был опубликован 24 мая пресс-службой Менендеса.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В США и Евросоюзе призвали ввести запрет на все полёты над Белоруссией

Менендес призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, которое конгрессмен охарактеризовал как «явное нарушение свободного международного воздушного транзита и угрозу для авиации». До проведения расследования Менендес потребовал ввести запрет на полёты над территорией Белоруссии, в том числе на полёты в страну и из неё. Кроме того, предлагается отстранить Белоруссию от организации ICAO.

Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина», а также читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих отметили, что США и страны Запада могут призывать сколько им угодно и даже прекратить полеты над Белоруссией. Также некоторые отметили, что через некоторое время полеты возобновятся, так как деньги важнее.

«Шерхан рыкнул, и все мелкие Табаки затявкали», — пишет Наталия М.

«Зато над ними воздух будет чище», — добавил Михаил П.

«Я не знаю, может быть, в Америке не слышали о договоре об открытом небе. Проблема будет у них, когда Беларусь в одностороннем порядке сама закроет своё воздушное пространство», — отметила Татьяна Викторовна.

«А чего не призывали, когда Австрия посадила и обыскала самолёт президента Боливии, например? И ещё подобных случаев было несколько», — написал Сергей Б.

«Закрыть бы назад эту Америку…» — пишет Алла Д.

Роберт Менендес Menendez.senate.gov

«Где шестой флот США?!? Уже подошёл к берегам Беларуси?» — иронизирует Олег Валентинович.

«А если нет, то что?» — спросил Viktor Viktor.

«Да фиолетово Батьке. На его жизни это никак не отразится», — добавил Эд Н.

«Как шобла во главе с янки хватают людей не на своей территории, это «нормально». Шакалы боятся, что этот тип (задержанный 23 мая в Минске Роман Протасевич — М. Р.) начнёт говорить, вот поржем», — написал Александр А.

«Вот и подтверждение, чей он (Протасевич — М. Р.)», — отметил Роман Ш.

«Что получается, над Беларусью закроют, над Россией не полетят, над Украиной, понятное дело, давно не летают. Т. е. теперь из Канады в Турцию ближе всего через Южный полюс», — пишет Oleg Andreevich.

«Значит, если Лукашенко захочет полететь, допустим, в Москву, то ему скажут: «Александр Григорьевич, к сожалению мы можем поехать только на автомобиле, США запретили нам летать над нашей страной», — написал Jurij O.

«Раз так все за него вписались, значит, точно враг белорусского народа», — добавил Алексей Б.

«Ещё одно подтверждение тому, откуда ноги растут в белорусской революции», — написал Ievgen M.

«Через пару недель шумиха уляжется. Как летали над Беларусью иностранные самолеты, так и летать будут. Капиталисты деньги считать умеют», — отметил Владимир Ж.

«А за закрытие Медведчука не надо закрывать небо над Украиной? Вот они, двойные стандарты», — добавила Елена Н.

«Батька в яблочко попал, если уж такая шумиха началась», — подчеркнул Сергей И.

«США совсем берега потеряли. Закрыть небо над Белоруссией. Может, еще и Солнце отключить?» — спросил Сергей Т.

«Ох как испугались англосаксы за своих агентов! Молодцы, белорусы, так держать! Интересы своей страны прежде всего!» — пишет Олег Д.

«Не ожидала белорусская кастрюля такой мягкой посадки, всем спецслужбам бацьки и принимавшим участие в спецоперации бурные аплодисменты», — написал Сергей Ж.

Ryanair Jeroen Stroes Aviation Photography

«Над Украиной до сих пор не закрыли, хотя там и самолёты сбивают, и заставляют садиться под угрозой перехвата военными самолётами. И ни одна шавка не возмутилась до сих пор», — отметил Владимир П.

«Ядерное оружие Беларуси надо бы вернуть, чтобы еще уверенней с прозападными шакалами и разговаривать, и действовать», — написал Николай С.

«А правильно. Летайте лучше над Украиной… У нас БУКом может прилететь…» — подытожил Юрий Б.

Читайте также: «Вы, главное, Тихановскую в те самолётики не сажайте и будет вам счастье!»

Напомним, 24 мая латвийский министр транспорта Талис Линкайтс заявил, что национальная авиакомпания Латвии AirBaltic не будет летать над Белоруссией после инцидента с экстренным приземлением в Минске лайнера ирландского перевозчика Ryanair.

Читайте также: «Следующая — Света-котлета» — в Минске задержан экс-редактор Nexta