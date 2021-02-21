Минск, , 19:27 — REGNUM Санкции Европейского союза (ЕС) против некоторых должностных лиц Белоруссии являются «насмешкой». Об этом сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times, опубликованном 21 февраля.

По ее словам, для оказания давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружение принятых ЕС ограничительных мер явно недостаточно.

Тихановская отметила, что «режим Лукашенко смеется», так как в черном списке ЕС находятся всего 90 человек.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью ежедневной газете Le Temps признала, что оппозиция в стране «потеряла улицы».

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