Град на Ставрополье нанес серьезный ущерб жителям многих районов и сельхозпредприятиям края. Выбиты посевы, разбиты крыши домов, повреждены автомобили, уничтожены посадки в подсобных хозяйствах сельчан и горожан. Подсчитывая убытки, население утирает слезы и ругает не только погоду, учинившую такую разруху, но и власти муниципалитетов и всего края, которые в очередной раз не смогли противодействовать силам природы.

Туча. 1909

А между тем, как ранее сообщал краевой минсельхоз, на мероприятия по противоградовой защите Ставрополья направлено в 2021 году из бюджета региона около 50 млн рублей. На эти средства с 8 мая по 8 июня должны были выполняться противоградовые мероприятия на территории 830 тыс. га.

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В региональном сегменте социальных сетей жители Ставропольского края высказывают возмущение тем, что специализированное госучреждение «Ставропольская военизированная служба», которой положено было расстреливать градовые облака из пушек, не смогла уберечь населенные пункты и поля от града.

«И где эти деньги? Половину Кавминвод градом выбило», — возмутился Anton P.

«Деньги ушли на СМС от МЧС», — иронизирует Shmell.

«Обязать противоградовую службу возмещать убытки, раз они так плохо работают. Деньги взять успели, а от града защитить не успели», — предложила Anna.

«А куда они именно целились, что градом уничтожило половину всего, что есть у обычных людей?» — задалась вопросом Светлана К.

Град, выпавший на Ставрополье. mshsk.ru

«Вы все так удивляетесь. Ну, если МЧС прислало СМС, да вы сами прекрасно знаете, что в мае — начале июня всегда град. Ну можно было как-то обезопасить хотя бы дома свои и транспортные средства. А теперь жалуются на власть, и то, что вот они плохо работают», — посетовала Елена на безответственность самих хозяев, чье имущество пострадало от града.

«Чем защищаться? Аллегрову вызывать? Тучи разгонять руками», — не верит в возможность защиты от града даже с помощью противоградовой службы Виктория.

Попыталась оправдаться перед понесшим большой ущерб от града противоградовая служба. Она сообщила, что 22 мая на территории Андроповского и Предгорного муниципальных округов было проведено активное воздействие на стихию. А не получилось эффективно противостоять стихии из-за того, что «по территории края прошёл градовый процесс переходного типа высокой мощности».

«Сверхмощное градовое облако, давшее крупный град на территории Андроповского муниципального округа, зародилось на территории Карачаево-Черкесии. На момент того, как оно подошло к защищаемой территории, по радиолокационным данным, из него уже выпадал град диаметром более 3 см», — говорится в посте, опубликованном на официальном портале противоградовой службы «Мы против града!» в Instagram. ⠀⠀Т. е. предотвратить выпадение ледышек из градовых туч они не смогли, а все силы были направлены на «прерывание процесса градообразования, уменьшение размера и интенсивности града, сокращение возможного ущерба».

Град на Ставрополье. mshsk.ru

Кстати сказать, град весной — обычное явление для Ставрополья. Ежегодно от него страдают многие территории края. Так, в прошлом году из-за града были повреждены посевы на 95 тыс. гектаров, а на площади 17 тыс. гектаров посевы погибли полностью. В двух районах Ставрополья — в Курском и Апанасенковском — даже вводился режим ЧС из-за сложившейся ситуации.

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Между тем в соцсети нашлись и защитники военизированной службы, которые отстаивали мнение, что она сработала хорошо, и если бы не усилия градобойщиков, то ущерб был бы еще больше.

«Служба работает с эффективностью намного выше, чем прописано в договоре», — считает НастЕц-СтихотворЕц.

«Сила природы, что вы хотите? Они же не волшебники. Снаряды дорогие, это всё-таки элементы для борьбы со стихией, а не рогатка в воздушные шарики стрелять», — вступился за градобойщиков некто Kotrithh.

«Против природы и стихий человек — муравей, и он — никто. Лезть меньше надо в природу», — философски заметил еще один читатель.

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Жители края, пострадавшие от стихии, делились переживаниями, как восстанавливать поврежденное имущество и, в особенности, где взять деньги. Надежд на помощь властей практически никто из комментаторов не возлагал.

«Теперь нас обяжут страховать жильё и транспорт от природных стихий! Ведь денег у государства нет на возмещение ущерба для своих граждан. Мы не Сирия какая-нибудь. Всё за свою зарплату. А зарплаты у нас, по их статистике, достойные. И пенсии», — высказала свое мнение Дина.

«И еще десятки миллионов выделят на устранение последствий. Правда, обычным людям, как всегда, ничего не дойдёт. А по документам отчитаются, что каждому пострадавшему новую крышу поставили», — считает, видимо, исходя из личного опыта, Викторович.

«Владимирова на мыло с его градобойной командой. Деньги разворовали, а люди и их имущество пострадали. Выплатит по три рубля каждому и отчитается за свои потужные труды!» — прокомментировал ситуацию читатель страницы «Govorun26.ru» в Instagram.

«Вот если все убытки отнести на счёт администрации Андроповского района, а глава администрации из своего кармана выплатила бы людям ущерб, то в следующий раз градобойня сработает, как было раньше!» — предложила справедливый, на ее взгляд, выход из ситуации Татьяна В.