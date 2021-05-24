Георгиевск, Ставропольский край, , 11:39 — REGNUM В Ставропольском крае сильные ливни с градом и ураганным ветром прошли на ряде территорий. Особенно пострадал Георгиевский округ, а в нем — станица Незлобная. По предварительным данным, пострадавших из числа местных жителей нет. Об этом рассказал 23 мая глава края Владимир Владимиров.«Есть разбитые крыши, поваленные деревья, нанесен другой ущерб. В основном пострадали частные домовладения. По оперативной информации, учреждения социальной сферы существенных повреждений не получили», — сообщил губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Владимирова, в настоящее время сотрудники администрации муниципалитетов проводят подворовой обход и проводят подсчет нанесенного стихией ущерба. Власти региона обещают помочь в восстановлении поврежденных домов, в том числе поставкой кровельных материалов и стекла.

«К сожалению, пострадавшая территория не входит в зону действия противоградовых установок. Поручил нашим министерствам проанализировать опыт вчерашнего дня и дать предложения», — написал Владимиров.