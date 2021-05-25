Ставрополь, , 10:35 — REGNUM В Ставропольском крае подсчитывается ущерб от сильного града, обрушившегося на регион 22 мая. В настоящее время поступили заявления от владельцев 300 домохозяйств, получивших повреждения в результате стихии. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Сильнее всего от него (града) пострадала станица Незлобная в Георгиевском городском округе. От жителей поступило свыше тысячи обращений, повреждения выявлены в более чем 300 домовладениях», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, комиссия в составе представителей местных администраций и специалистов краевого министерства ЖКХ составляет акты по каждому поврежденному домовладению. Готовится «необходимый запас шифера и стекла из краевых резервов для помощи жителям станицы», пообещал губернатор.

Читайте также: Разбиты крыши, повалены деревья: на Ставрополье подсчитывают ущерб от града

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Ставропольском крае местами прошли сильные ливни с градом. Больше других досталось Новоселицкому, Георгиевскому и Андроповскому районам. В населенных пунктах, особенно в станице Незлобная, были разбиты градом крыши, повалены деревья, выбиты посевы.