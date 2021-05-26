Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит в стране новую волну антиправительственных протестов. Об этом она рассказала 26 мая в своем видеобращении, опубликованном в видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — заявила деятель белорусской оппозиции.

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Заявление белорусского политика обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие обрушились на Тихановскую с критикой и порекомендовали изучить последствия «активной фазы протеста» на примере Украины.

«Дама, живущая за пределами родины, да ещё на чужие деньги, позволяет себе что-то говорить и призывать к акциям протеста?! Сидела бы молча или за молчание не платят?» — поинтересовалась Татьяна К.

Светлана Тихановская. BMEIA. Gruber

«Инцидент с самолётом в Минске — это и есть не что иное, как начало новой волны активной фазы давления на Лукашенко. Коль деньги были выделены, нужно отработать, а Роман Протасевич просто оказался очередной сакральной жертвой, словно трамплин для новых «качелей», — отметил Анатолий Р.

«Батька столько законов принял, что как начнут, так сразу в цугундере и закончат!» — написала Маргарита Васильевна.

«Европе и США нужен везде хаос, чтобы было, как на Украине. Потому-то США считают себя главнюками в мире», — добавил Владимир К.

«Украину разворовали демократы. Теперь за Беларусь взялись. Сябры, не дай Бог вам повторить долю Украины. Дали [бы] нам Батька, мы [б] его на руках носили. Берегите его. Поинтересуйтесь, как выживают (существует) люди в Украине, есть бабушки — по одной бульбе (картошке — О. П.) покупают», — пишет Анатолий Е.

«Шла бы учиться борщи варить, «лидер»…» — добавил Сергей М.

«Тебе уже пора менять внешность, документы, изучать суахили! У Бацка «никто не забыт и ничто не забыто!!!» — отметила Маргарита П.

Кулинар1952 Борщ

«Не на ту конячку поставили на Западе. Слаба и болтлива. Запуталась в лозунгах, и скучно ей на чужих хлебах. Лукашенко таких кушает на завтрак…» — написал Александр Б.

«Кандидат из-за печки голос подала, приказ из-за океана получила?» — спросила Светлана К.

«Кухонная блогерша опять воду каламутит!!!» — иронизирует Игорь К.

«Тогда не нойте, что вас Григорыч вылавливает…» — пишет Людмила А.

«Батька еще один борт посадит ради Тихановской…» — добавил Игорь К.

«Мне нравятся ее мансы… Как любым путем свергнут действующую (хорошая, плохая, другой вопрос) власть — это не террор, а как ответку держать — это уже террор… Да и эта гламурная оппозиционерка не видела еще, что такое террор…» — отметил Nik G.

«Господи, кто-то пусть расскажет ей о Украине. К чему приводят такие протесты. К сдаче национальных интересов. Братья-белорусы, гоните прочь всю эту сволочь, не поддерживайте их! Пусть для вас примером будет печальная судьба Украины», — написала Елена Ш.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

«Бацка и её отловит! Можете скринить. Будут с Протасевичем на пару протесты устраивать, но уже под контролем КГБ», — подытожил Витя С.

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Напомним, 23 мая в Минске задержали бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Отметим, указанный телеграм-канал координировал протесты в Белоруссии после победы на выборах президента Белоруссии (состоялись 9 августа 2020 года) Александра Лукашенко. В Белоруссии телеграм-канала Nexta признан экстремистским.

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