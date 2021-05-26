В Бурятии спустя более чем год поставлена точка в затянувшемся деле о сбитой насмерть 17-летней девушке. Решением суда депутат регионального парламента Баир Жамбалов осуждён и отправится в колонию. Однако многие жители остались крайне недовольны мягкостью приговора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM За решеткой

Напомним, политику назначили наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении. При этом следователям удалось опровергнуть заявления приятеля Жамбалова Галуста Пилосяна, пытавшегося взять вину на себя.

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Больше всего пользователей соцсетей возмутило то, что после вынесения приговора политика отпустили домой. На выходе из зала суда он сообщил журналистам, что также недоволен решением суда.

«В смысле домой поехал?» — недоумевает Булат О.

«У него в колонии условия будут лучше, чем у нас с вами дома», — считает Валентина Ц.

«Бедные родители, ужасно несправедливо!» — пишет Мария П.

«Ну как так? Изворачиваться, врал, вводил в заблуждение, запугивал (пусть не сам, но его кореша). Ещё требовал о восстановлении в своих правах!» — возмущается Александр Х.

«Он и не отсидит 6, максимум 3. Злость и негодование», — добавила Елена Т.

«В нашей Бурятии всё продается и всё покупается… Жалко родителей, здоровья, терпения, сил им желаю», — комментирует Наталья О.

«Виновен! Но колония-поселение, что за бред», — отметил Denzhik.

Родители погибшей девушки также выразили несогласие с вердиктом суда. Её отец Максим Бурчевский заявил о намерении обжаловать приговор. По его словам, их устроило бы 8 лет колонии общего режима.

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