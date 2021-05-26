Прибайкальский район, Бурятия, , 11:23 — REGNUM Максим Бурчевский, отец 17-летней девушки, насмерть сбитой депутатом Народного хурала Бурятии Баиром Жамбаловым, назвал приговор слишком мягким. Ранее политику назначили наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

«Надеялись хотя бы, что будет колония общего режима. Если учесть домашний арест, по каким критериям он оценивается. Получается, три срока уже отбыл? Приговор очень мягкий», — рассказал он изданию Инфпол.

Мужчина намерен обжаловать приговор. По его словам, семью девушки устроило бы 8 лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2020 года депутат на своём внедорожнике сбил на скорости 104 км/час девушку, после чего скрылся, оставив потерпевшую умирать. В ходе расследования вину на себя пытался взять его приятель Галуст Пилосян.

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