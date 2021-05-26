Прибайкальский район, Бурятия, , 11:09 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над депутатом регионального парламента Баиром Жамбаловым, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, возвращаясь на своём Toyota Land Cruiser Prado с рыбалки, вечером 5 января 2020 года он на скорости 104 км/час сбил 17-летнюю девушку. После чего он скрылся с места ДТП, оставив потерпевшую умирать на зимней дороге. Девушка скончалась через некоторое время.

Через несколько часов после происшествия в полицию пришёл приятель депутата, предприниматель Галуст Пилосян, заявив, что за рулём машины был он. По его версии, они перед отъездом с рыбалки поменялись машинами.

«Однако следствием показания мужчины были подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой сообщаемые им сведения не нашли своего подтверждения… В итоге, несмотря на попытки друга оговорить себя, депутат все же был изобличен и задержан, однако вину так и не признал», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела было взято на контроль в центральном аппарате СКР. В результате доводы защиты были опровергнуты представленными суду доказательствами.

Судья по итогам слушаний признал Баира Жамбалова виновным и приговорил к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами сроком 2 года.

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