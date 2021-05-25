Законопроект, согласно которому численность вооруженных сил Украины (ВСУ) должна быть увеличена, внес в Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Украина Online». Также в социальной сети Facebook новость прокомментировали читатели страницы депутата украинского парламента Вадима Рабиновича и зрители канала «112 Украина». Некоторые комментирующие отметили, что военным и так платить нечем, а здесь речь идет об увеличении их численности. Другие добавили, что мужчин призывного возраста будут ловить на улицах. Кто-то вспомнил об обещании перевести армию на контрактную основу.

«Опять на улицах людей крутить будут», — написал Денис.

«Как призыв, так и пойдут ловить на улицу. Давайте бабушек призовем, будем круче, чем Израиль», — добавил Valera.

«Если память не изменяет, то вообще хотели сделать контрактную армию», — пишет Василий З.

«Я только за контрактную армию. Нам даже свободу выбора не дают. Как куски мяса нас выращивают», — отметил Eternalynx.

«Как призыв, так сразу у всех грыжа и плоскостопие!» — добавил Владимир.

«Лучше б он зарплату поднял военным», — написал Роман.

«Задница у Зе[ленского] подгорает! Кому сопротивляться решил, ЛДНРовцам?» — спросила Татьяна Геннадьевна.

«Этим уже нет денег платить. Всё что можно поурезали, куды ж ещё-то набирать?» — спросила Tatyana Vasilevna.

«Пусть за военный налог отчитается, а потом армию увеличивает», — пишет Полина М., подразумевая ежемесячно взимаемый с заработных плат и пенсий так называемый военный сбор.

«Слава очередному «президенту мира!» — добавил Алекс Щ.

«Самое интересное, за чей счёт банкет? Какого хрена мы должны платить военный сбор?» — спросил Александр Ш.

«Откуда он людей возьмёт в ту армию Наполеона?» — спрашивает Анатолий О.

«Создание рабочих мест всеми доступными способами», — написал Constantin H.

«Мэр Ивано-Франковска поддержал гаранта и поручил собрать отряд добровольцев на случай российского вторжения в Украину. С собою брать сало, телевизоры, ковры и прочее имущество. Сбор возле границы с Польшей!» — иронизирует Маргарита П.

«Это значит, мои сыновья, вместо того чтоб работать и маму без пенсии содержать, будут головы под пули подставлять, чтоб они в Киеве в ночных клубах спокойно веселились? Я внуков хочу», — отреагировала Виктория Ч.

«Чем солдатиков кормить будешь, завоеватель?» — спросил Ivan T.

«Извиняюсь, а что и кого он собрался защищать?» — задался вопросом Сергей К.

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Напомним, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский также подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о «национальном сопротивлении».