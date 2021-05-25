Киев, , 14:37 — REGNUM Законопроект, согласно которому численность вооруженных сил Украины (ВСУ) должна быть увеличена, внес в украинскую Верховную раду президент страны Владимир Зеленский. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба украинского парламента.

При этом на данный момент законопроекты «об основах национального сопротивления» и «о внесении изменения в статью 1 закона Украины «О численности вооруженных сил Украины» относительно увеличения численности вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины «Об основах национального сопротивления» уже зарегистрированы на сайте Верховной рады, однако пока тексты данных документов отсутствуют.

В то же время, ранее украинские власти увеличили расходы на оборону и безопасность страны с 5,45% ВВП в 2020 году до 5,93% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о «национальном сопротивлении».