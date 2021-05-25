Киев, , 13:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о «национальном сопротивлении», сообщил 25 мая аппарат украинского парламента.

Согласно источнику, документ определен как неотложный, но даты его рассмотрения еще нет. Кроме того, текст документа в открытом доступе отсутствует, поэтому о каком «сопротивлении» идёт речь, не совсем ясно. Офис Зеленского также не комментирует внесенный в Раду документ.

Ранее в Раде заявили, что намерены принять законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны. Тогда депутаты заявляли, что территориальная оборона должна охватить все слои населения Украины. В середине мая член комитета по вопросам национальной безопасности, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил, что над подготовкой законопроекта о территориальной обороне работает группа в парламенте и Совет национальной безопасности и обороны.

«Территориальная оборона — это составляющая безопасности обороны государства… Задача нашей совместной работы — максимально адаптировать и интегрировать усилия всех составляющих, которые занимаются территориальной обороной для того, чтобы страна была готова к отражению и военных угроз, и киберугроз», — уточнил тогда парламентарий.