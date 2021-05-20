Информация о том, что представляющая Россию исполнительница Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021», не осталась незамеченной в Красноярском крае.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

Выступление Манижи с песней «Русская женщина» красноярцы активно обсуждают в соцсетях.

«Публиковала отзыв на этот кошмар на YouTube, удалили! А как выше говорят, надо понять, вникнуть… Так там вникать не во что! Европе в кайф, а нам стыд!» — считает подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Людмила М.

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«Это песня?! Набор слов без смысла и всё», — пишет Сергей Я.

«Это просто кошмар!» — делится мнением Алёна О. По её словам, когда эта песня началась, «даже кошка из комнаты выбежала».

"Нет мелодии, ритма и текста», — комментирует Филипп Н.

«Боже, мой мозг взорвался», — пишет Ольга К.

«Это грустно или весело? Это? Это печально…» — рассуждает Никита Л.

Ольга И. в комментариях поделилась, почему не любит конкурсы, подобные «Евровидению».

Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме

"Текст корявый, да, скорее набор слов. Голос на любителя, да. Зато ШОУ. По этой причине, кстати, терпеть не могу такие конкурсы», — пишет Ольга И.

«Я поняла, я не понимаю ничего в современной музыке!!!» — сделала вывод Валентина З.

Впрочем, некоторые подписчики паблика встали на защиту Манижи.

«А мне понравилось! Молодец, необычно и со смыслом» — выразила своё мнение Катерина Р.

«Молодец! Желаю победы», — комментирует Елена Г. По её мнению, «песня полностью соответствует концепции конкурса».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Евровидение-2021» будет проходить с 18 по 22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме. Россию на конкурсе представляет певица Манижа с песней «Русская женщина». 19 мая стало известно, что Манижа прошла в финал конкурса.

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