Роттердам, Нидерланды, , 00:30 — REGNUM Российская исполнительница Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021», сообщили его ведущие во время онлайн-трансляции в YouTube.

«В финал прошла Россия», — объявили ведущие.

Мероприятие прошло на арене Ahoy в Роттердаме. Финалистов определили по итогам голосования жюри и телезрителей стран-участниц полуфинала. На сцене выступили представители 16 стран.

Кроме России, в финал музыкального конкурса прошли Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Второй полуфинал «Евровидения-2021» пройдёт 20 мая, финал запланирован на 22 мая.

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