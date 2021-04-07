7 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Иногда складывающаяся совокупность обстоятельств способна придать незначительным при прочих условиях действиям способность инициировать последствия, масштаб и важность которых трудно предугадать заранее. То есть и польза, и вред становятся непредсказуемы. И часто, по сложившейся народной традиции, наше усердие в том превозмогает разум. Потом понимаешь: а ведь стоило всего лишь проигнорировать. Или наоборот – приласкать. И всё пошло бы совсем иным путём. И главное – не туда, где оказалось.

Андрей Сафонов, , 21:03 — REGNUM Тридцать лет вхождения в цивилизованный мир не могли не пройти даром даже и для носителей такой великой культуры, как российская, она же — советская. И проблемы с интеграцией её в мировую повседневность продолжают иметь место. Несмотря, в том числе, и на привлечение хитро закрученных финансовых потоков, часто на поверку оказывающихся бюджетными средствами, «отмытыми» до кристальной чистоты либо — частными инвестициями того же, как правило, происхождения. И если с темами изобразительного и монументального искусств, а также театра и кино всё выглядит более-менее пристойно, то о популярности наших эстрадных исполнителей того же не скажешь. Во всяком случае, победить на «Евровидении» представителям России пока не удавалось по причинам, бывшим до сих пор пока не вполне ясными. Если, конечно, отбросить версии вековечной клинической русофобии и прочую прикладную конспирологию. В которую ошеломляющий прошлогодний успех российской панк-поп-рэйв-группы «Little Big», занявшей второе место в заочном финальном зачёте. Что, с учётом ковидных напастей и сложностей с организацией конкурса в текущем, 2021 году, наверное, «весит» даже и больше чистой победы. Весьма обременительной для страны-победителя, а стало быть — и полноправной устроительницы действа, с учётом пандемийных сложностей для всех: от организаторов и до простых гостей.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

Но тем не менее: прошлогодний прорыв нашей группы на пьедестал есть успех более чем очевидный. Составными успеха явились невероятная, до абсолютной «фриковости» харизма и беззастенчивое игнорирование языковых норм, а иногда — и смыслов исполняемых текстов песен: что конкурсной «Uno», что «Faradenza» и прочих шлягеров. Искать в которых какой-либо смысл, кроме ощущений гармонии и навсегда запоминающегося сиюминутного «драйва» смысла не имеет, что слушателю и не нужно. То есть в случае с «Little Big» мы имели возможность наблюдать прямое попадание замысла и исполнительского мастерства в, без преувеличения, эрогенную зону аудитории. И последствия не заставили себя ждать. А тот факт, что место всё-таки — второе… Не будем отнимать хлеб у конспирологов. Тем более, что шоу продолжается и борьба за лидерство в этом году переходит практически «в партер» — в борцовской, можно сказать даже — в MMA-версии; то есть безо всяких правил, включая негласные. В числе которых — отсутствие какого-либо политического подтекста исполняемых песен. А также — исполнение на языке из «цивилизационного» списка, не совпадающего с перечнем официальных языков ООН.

Что касается участника «Евровидения-2021» от России, то он определился ещё 8 марта. Россию на международном песенном конкурсе представит певица Manizha, она же — 29-летняя уроженка Душанбе и — с трёх лет — жительница Москвы Манижа Далеровна Сангин (Хамраева). По результатам зрительского голосования в России она набрала 39,7%. Выступать она намерена с песней «Russian woman"/"Русская женщина», которую исполняет на двух языках — русском и английском сразу: основная часть песни звучит по-русски, только припев — по-английски. Вообще, свои песни она пишет преимущественно сама, но на сей раз в роли соавторов выступили израильтяне Ори Авни и Ори Каплан.

На 3 апреля видеоклип Манижи c песней «Русская женщина» набрал свыше 6,7 млн просмотров на официальном канале «Евровидения», став самым популярным. Тому есть причины: Манижа начала карьеру певицы в 15 лет под псевдонимом «Ру Кола» и сумела раскрутить свой сценический бренд до коммерческой успешности исключительно благодаря интернету, её песни никогда не звучали ни по радио, ни тем более по телевидению.

Манижа Скриншот страницы социальной сети Instagram @manizha

Следует оговориться сразу: текст песни, который прочитать мало кто удосужился, как впрочем и посмотреть клип до того, как высказаться на публику с его осуждением — поначалу вызвал тотальное неприятие. Чему виной несоответствие образа исполнительницы и названия песни. Неприятие случилось разной степени резкости, обратно пропорциональной культурному и прочим уровням развития личности.

Во многом обусловлено оно было старательным игнорированием и вымарыванием из обихода самого слова «русский» (-ая, — ое) с заменой на заимствованную из польского языка эрзац-замену, полонизм «россиянин».

Споры и скандалы вокруг Манижи, которая будет представлять Россию на «Евровидении», не утихают. Негатив успели выплеснуть и в Госдуме, и в Совфеде, включая его уважаемую главу. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, раскритиковав песню, усомнилась в результатах голосования на Первом канале. Слово своё, видя томление духа паствы по этому поводу, высказала даже РПЦ. А также, видя развитие событий в не лучшем для развития «дружбы народов» направленности, и имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов поспешил заявить, что, возможно, певице стоит поменять композицию из-за негативных отзывов. Весомо довершает подборку авторитетных мнений и бывший президент (2001−2004 гг.) Российского Еврейского Конгресса Сатановский Евгений Янович, в своём телеграм-канале «Армагеддоныч» заметивший: «По сути своей «Евровидение» — такое шоу фриков…, что Манижа там в самый раз…»

В администрации же Кремля не считают ситуацию с Манижей актуальной темой, на которой стоит акцентировать внимание. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внимание следственных органов к песне Манижи, с которой она будет выступать на конкуре «Евровидение». Тем двусмысленней становится позиция СК, начавшего проверку песни Манижи по заявлению АНО «Ветеранские вести». Которая, в свою очередь, считает, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности», сообщает ТАСС.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Красиво припечатывает тему оскорбленных чувств взрослого человека, зачем-то пришедшего на подростковую дискотеку, телеграм-канал «Адекват»: «Эта, как там ее, которая на «Евровидение» собралась с песней про «Русскую женщину», конечно, та еще представительница отечественной культуры, и песня ее тоже ну ни разу не шедевр. Но вмешивать в оценку этого балагана Следственный комитет — определенно, перебор. Своими силами сейчас еще одну притесняемую оппозиционерку сформируем на радость зарубежным партнерам и внутренним оппонентам…»

А плюс во всём сказанном, помимо надежды на победу в конкурсе, приятную тем, кому она важна, состоит в начале возврата в русский лексикон русского же слова «русский». За одно это Маниже и её команде — отдельное и большое спасибо.

Шансы Манижи на победу в «Евровидении» на 5 апреля букмекеры оценивают в 2%. Скорее всего, займёт она только 14-е место. А вот на какое место в отечественной оппозиции её загонит развязанная травля — сказать сложно. Но точно — не ниже 14-го.