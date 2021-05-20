Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным заявил, что в Долину гейзеров Камчатки нельзя допускать много людей, так как они там всё вытопчут. На это глава государства ответил, что к людям надо относиться как к своим, близким, а не как к чужим, и ещё необходимо организовать всё должным образом, использовать опыт других стран при организации массового отдыха туристов на таких уникальных природных объектах, как Долина гейзеров на Камчатке.

(сс) Денис Анисимов Туристы в Долине гейзеров. Камчатка

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Жители Камчатки отреагировали на новость неоднозначно. Среди множества разных мнений, главное, о чем просят пользователи соцсетей — сохранить уникальное место природы.

«Экскурсия и в данное время проходит за очень короткий промежуток времени. А если увеличить поток туристов, то это будет «галопом по Европам». Просто полëт в долину. И в такой ситуации возникнет необходимость расширять вертолëтную площадку на заповедной территории! По поводу вытопчут — туристы ходят по деревянным настилам», — прокомментировала пользователь marina.zhuravleva.79 на странице kam24.ru в Instagram.

«Главное природу сохраните!!!» — написала mariashilo2101.

«Это очень хорошая идея. Главное, чтобы люди с уважением относились к природе и не уничтожали экологию Камчатки! Убирали за собой и не позволяли себе не бережно относиться к дарам!» — считает ylia.filimonova.

«Последние места такой красоты затопчут, загадят и забудут, а природа ошибок и варварского отношения к себе не прощает», — написала kapitanova_kam.

«Йеллоустоунский национальный парк топчут-топчут и вытоптать не могут», — прокомментировал новость на странице kamchatka_online в Instagram пользователь saprykinr.

«За такой ценник туда много туристов и не поедет», — считает gri201510За

Einar Fredriksen Долина гейзеров. Камчатка

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Кстати, блогер Илья Варламов не так давно предложил вообще закрыть Камчатку с её уникальной природой для людей.

«Вот смотрю я на старые фотографии Камчатки и думаю, выселить бы всех людей оттуда, закрыть полуостров лет на 20, чтобы ни одна живая душа там не появлялась. За это время природа уничтожит все эти убогие здания, и тогда Камчатка будет идеально прекрасной… Без продуктов жизнедеятельности человека. Удивительная, конечно, зверюга — человек. Такое место изгадил», — написал Варламов.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Илья Варламов

ИА 41 проводило опрос среди своих читателей, которым предлагалось ответить на вопрос «Были ли они в Долине гейзеров?». Из более тысячи человек 86% ответили отрицательно.

«За…ут Камчатку, главное прибыль», — написал пользователь _kamchadalll_ на странице ИА 41 в Instagram.

В комментариях многие жители Камчатки пишут, что для них посещение Долины гейзеров — это несбыточная мечта. Некоторые, прожив всю жизнь на полуострове, видели Долину гейзеров только на фотографии.

«Я бы съездила, мне 73, родилась и выросла на Камчатке», — написала agapovaliudmila84.

«Всю жизнь тут живу, и это только в мечтах», — прокомментировал на странице kam. blog в Instagram пользователь grizzly_kam41.rus.

«И мне только снилось», — ответила victorianakhimova.

«Давно пора сделать для местных хотя бы 50% скидку», — считает shyshkovalyubov.

«Никогда не была, и всё моё окружение нет», — написала eshirina.

«Мне 54, ни разу не была. Для себя не хочу, хочу для внуков! Как бы интересно им было там побывать!!! Все рождены на Камчатке и живём здесь», — написала nataliastadolina, поддерживая голосование в Instagram по вопросу введения 50-процентной льготы для посещения Долины гейзеров местными жителями.

«А я был. Правда, не по путевке. А как волонтёр. И жил там месяц. И по опыту могу сказать, что то, что видят волонтеры, в 10 раз больше и интересней, чем видят туристы на вертолете, которые залетели туда на 2 часа. Всё бегом, всё поверхностно. Нет времени на умиротворение. А волонтером стать можно бесплатно — так что, кому надо — дерзайте», — посоветовал deans85.

(сс) Rubin16 Долина гейзеров. Камчатка

«Дешевле за границу сгонять», — написал пользователь edgar_darkness.

«У меня знакомый с материка спросил как то, был ли я в долине этой, и не поверил, что я ему сказал, что нет, ни разу. Билет как до Москвы и обратно стоит туда», — написал di_ma3103.

«А ещё на Мальдивы можно?» — пошутил gri201510.

«Не была, и за такую цену даже не хочется», — написала polukova88.

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Побывав на Камчатке в августе 2020 года, корреспондент ИА REGNUM отметил, что туристическая инфраструктура в регионе не развита. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Ведь если к уникальным местам Камчатки будут проложены скоростные асфальтированные трассы, а не направления дорог, как сейчас, возможно, эти места перестанут быть такими девственными и потеряют свою самобытность.