Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM Камчатка — самый восточный регион России. Здесь начинается утро в нашей стране. Разница по времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке установлена стела, которая является одной из визитных карточек региона — «Здесь начинается Россия». Но главная визитная карточка региона — уникальная природа, вулканы, среди которых есть действующие, гейзеры и просторы, от которых захватывает дух. Некоторые виды и пейзажи Камчатки можно назвать космическими. В объектив корреспондента ИА REGNUM попали лишь некоторые уникальные места полуострова, на которые стоит посмотреть.

Космическая красота природы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Стела «Здесь начинается Россия» Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Камчатка только открылась для туристов после коронавирусных ограничений, и сюда уже приехали жители разных регионов России.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского Алексей Иванов © ИА REGNUM

Некоторые из них запланировали поездку ещё до пандемии коронавируса, а кто-то выбрал Камчатку в условиях закрытых границ и не пожалел об этом. Прежде всего, приезжающие знакомятся со столицей региона — Петропавловском-Камчатским, его историей, памятниками, достопримечательностями.

Стела в честь основания Петропавловска-Камчатского Алексей Иванов © ИА REGNUM

Туристы видят здание правительства Камчатки только снаружи, но внутри есть один любопытный факт. В коридоре разместили выставку портретов, написанных маслом, всех губернаторов края с момента создания региона. Портретная галерея появилась в первые годы правления последнего губернатора Владимира Илюхина, который досрочно ушёл в отставку в 2020 году.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

Портретная галерея в правительстве Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

Так сушат бельё на Камчатке Алексей Иванов © ИА REGNUM

Экскурсионных направлений по Камчатке для туристов очень много, но сразу стоит отметить, что их цена немаленькая, и практически все они проходят в экстремальных условиях. Поскольку туристическая инфраструктура в регионе не развита. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Ведь если к уникальным местам Камчатки будут проложены скоростные асфальтированные трассы, а не направления дорог, как сейчас, возможно, эти места перестанут быть такими девственными и потеряют свою самобытность.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

В общем, к некоторым природным достопримечательностям полуострова можно добраться только на вертолёте — это самые дорогие экскурсии, а до некоторых буквально рукой подать — 3 часа в пути по бездорожью на джипах.

В пути экскурсоводы рассказывают о жизни на полуострове, называя её непростой. Например, как рассказала гид Анна, у жителей Камчатки есть куртка для зимы и для лета, они мало чем отличаются между собой — обе тёплые. В обычные летние дни на Камчатке +10 — +15 градусов, прохладно. Но местные жители говорят, что было летом и +25 градусов.

Стела «Здесь начинается Россия» Алексей Иванов © ИА REGNUM

Указатель направлений на Камчатке Алексей Иванов © ИА REGNUM

Проезжая мимо торгующей помидорами у дороги на одной из последних моделей «Лексус» женщины, экскурсоводы то ли шутят, то ли серьёзно говорят, что продавщица томатов начинала свой бизнес на этом месте на «жигулях», а теперь каждый год меняет «Лексус». Выращенные на Камчатке помидоры продаются по 650 рублей за кг.

Суровые погодные условия не всегда дают туристам увидеть самое сокровенное. Облака скрывают вершины вулканов.

Вулкан Вилючинский спрятался в облаках Алексей Иванов © ИА REGNUM

Три местных духа – Гомулы у подножия вулкана Вилючинский Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мутновская геотермальная электростанция самая крупная в России — её мощность 50 МВт.

Мутновская ГеоЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мутновская ГеоЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

А рядом с ней у подножия вулкана Мутновского расположены уникальные геотермальные источники. Зимой здесь выпадает очень много снега, так много, что даже в августе снежные пласты не успевают растаять — уникальное сочетание зимы и лета, холода и тепла в одном месте.

Лето и зима на просторах Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Просторы Камчатки — вдалеке бьющий из-под земли источник Алексей Иванов © ИА REGNUM

Увидев красоты Камчатки однажды, сюда хочется вернуться ещё не раз.

Выброс горячего пара из-под земли на Камчатке Алексей Иванов © ИА REGNUM