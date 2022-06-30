Северный Кавказ становится весьма популярным у российских туристов. Достопримечательности региона привлекают в последнее время гораздо большее число туристов. Объясняется это в первую очередь закрытием из-за пандемии коронавируса традиционных для отдыха стран. Однако немаловажное значение имеет и развитие внутренних ресурсов, логистики, уровня сервиса, создание инфраструктуры на туристических объектах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

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Особенно популярным в прошедшие майские праздники стал Дагестан, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По её словам, в эту республику едут и корпоративные группы, и семьи, и туристы-одиночки. Как отметила Тюрина, во многом на их выбор Дагестана для отдыха повлияла масштабная рекламная кампания на телевидении, рассказывающая о красотах здешних мест и гостеприимстве дагестанцев. Плюсом также является то, что на Северном Кавказе в это время года гораздо теплее, чем в средней полосе и в северных широтах России.

«Конечно. Ведь Турция закрыта. Остается Крым, Сочи и Дагестан», — пояснил причину туристического бума пользователь соцсети Largo vinch.

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Однако в то время, как представитель Российского союза туриндустрии, докладывала о перспективах туристического Дагестана, в самой республике разгорелся скандал на туристическую тему. Поводом послужила артистка Наталья Рудова, посетившая регион и выложившая на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором критически высказалась об уровне сервиса. В частности, ей не понравились дагестанские места общего пользования, а попросту — туалеты. По словам Рудовой, с ними в Дагестане проблемы: они либо утопают в грязи, либо их вовсе нет поблизости от туристических мест.

Suleymannabiev Аул старый Кахиб. Дагестан

Посмотрев критическое видео, многие дагестанцы оскорбились, некоторые даже стали слать артистке сообщения с угрозами, в результате она удалила свой пост и написала, что в жизни больше не поедет в Дагестан.

«Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать», — написала Рудова.

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Между тем, комментируя скандал в соцсетях, ряд пользователей согласились с критикой. В своих постах они рассказали о том, что и сами недовольны и мусорными свалками, и загрязненностью Каспийского моря, и отсутствием туалетов в том числе.

«Грязно у нас. Свалок много несанкционированных. Чистоту бы навели к началу турсезона, чтоб потом не говорили, что у нас везде мусор», — написала Alanushka.

«Последний приличный сортир в Грозном! И всё! У нас лучше уж под кустик», — рассказала Марина Л. о своем опыте поездок по региону.

«Ну по факту она истину говорит: такая красивая природа, такие места, а до ума довести некому. В Европе бы миллиарды зарабатывали на Дагестане, а у нас в России туалет поставить не могут», — согласилась с ними Dinara G.

«Приезжайте, мы очень рады гостям, только с собой берите мусорные мешки и грабли. Может, стыдно станет кое-кому. И у нас ещё есть море. Не Каспийское, а канализационное. Со всех городов канализация течет прямо в море. В советское время икру черную ложками ели, а сейчас и кильку не видим», — посетовал Перихан.

Аль-Гимравий Чиркейское водохранилище

Нашлись и такие, которые оскорбились критикой артистки до такой степени, что стали высказывать свое отношение к туристам, далеко не самое доброе. При этом гостей обвинили в том, что это они сами, оказывается, мусорят. И вообще, не соблюдают традиции народов Кавказа, в том числе нескромно одеваются, или даже, вернее сказать, раздеваются, ходят полуголыми, вызывая шок у местного населения.

«Пускай у себя ходят или вообще не приезжают, ходят полуголые тут», — высказал свое недовольство читатель страницы «ЧП\Дагестана».

"Будут ходить в туалет где попало. Будут мусорить где попало. Потому что мы сами, как свиньи: ни туалетов, ни урн, ни воды», — заявил Aremis Entrery.

«Пусть в памперсах прилетают», — предложил один из комментаторов.

А еще растущий поток туристов, по мнению некоторых пользователей соцсети, приносит лишь экономический ущерб. Так, многие посетовали, что рост числа гостей приводит к многократному росту цен на всё, в том числе на услуги и продукты питания. Даже стоимость посещения туалета в некоторых туристических местах достигает 50 рублей, пожаловались хозяева.

«Зачем они нам нужны? Не надо приезжать! Вы увидите, как цены вырастут, а потом сами будете плакать»,— написал Шамиль Ш.

«Уже выросли. Вы правы, они нам не нужны. Пусть отдыхают там, где раньше отдыхали», — согласилась с ним Хадиджа.

Совсем уж некрасиво для традиционно гостеприимных народов Кавказа прозвучали слова о том, что туристам не надо бы выбирать для отдыха Дагестан, лучше ехать туда, где чисто, раз им не нравится грязь и мусор.

«Я вас прошу, меняйте направление с Дагестана на другое», — посоветовал туристам Махмуд М.

«Езжайте в Крым, Крым ваш!» — предложил еще один комментатор место, где точно будет лучше. И с ним трудно не согласиться, учитывая, что туристической индустрии в Крыму более сотни лет и уж точно она развита лучше, чем в Дагестане, который находится лишь в начале пути по привлечению туристов.

(сс) Aleksander Kaasik Пляж Евпатории

«Лучше в Чечню, там порядок и чистота», — предложил Иннокентий.

«Откройте им Турцию, пусть туда валят», — грубо высказался некто Бодрый.

Нашлись и разумные возражения пользователей соцсети о том, что нечего на зеркало пенять, когда у самих не всё благополучно в сфере туристического гостеприимства.

«Да точно, во всём виноваты туристы! А то, что наши хапуги нажраться не могут, это вы не учитываете? Каждый раз на Уразу цены поднимают. Свои грехи на туристов списывать не надо. Ведь это правда: Дагестан — республика самая красивая, но нет никаких условий ни для нашего народа, ни для приезжих», — с сожалением отметила Raya.

«Не надо валить с больной головы на здоровую. Лучше подумайте, как сделать, чтоб к нам приезжали и оставались довольными. Все любят чистоту. Первым делом на это смотрят, потом уже еда и прочее», — согласилась с ней b.ibragimovna.

«Дагестанцы всегда были гостеприимны. Гостям давали самое лучшее, сами могли голодать. Самая лучшая постель гостю. Если это кому-то не нравится, чтобы приехали туристы, вы можете их не приглашать в гости, это ваше право. Не пишите оскорбляющие комментарии, оставайтесь людьми», — призвал к благоразумию Хайбула.