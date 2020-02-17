Махачкала, , 12:39 — REGNUM Около 850 тыс. человек посетило Дагестан в 2019 году. Рост туристического потока региона (внутренний и въездной туризм) по сравнению с 2018 годом составил более 20%, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе минтуризма республики по итогам заседания ведомства, на котором были подведены итоги минувшего года.

Отмечается, что сфера туризма Дагестана по основным показателям демонстрирует положительную динамику. Помимо роста турпотока, выросло количество занятых в туристской отрасли (более 10 тыс. человек), число туроператоров, зарегистрированных в федеральном реестре (до 10) и туристических предприятий (до 48), объем платных туристских услуг превысил 3 млрд рублей. За счет частных инвестиций были введены в строй шесть гостиниц и одна турбаза.

Кроме того, впервые в туристской практике Дагестана за счет частных инвестиций началась реализация проекта по созданию туристских площадок (туристских хабов) на путях следования основных туристических маршрутов. В настоящее время хабы уже появились в Гунибском, Дахадаевском, Казбековском, Унцукульском, Хунзахском и Шамильском районах. По данным минтуризма, в местах их создания турпоток увеличился от 15 до 30%, каждый хаб создает дополнительно минимум пять рабочих мест.

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