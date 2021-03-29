Махачкала, , 10:01 — REGNUM Дагестан в 2021 году могут посетить от 1 млн до 1,2 млн туристов. Такие цифры приводит в своем исследовании портал, специально открытый для организации путешествий по Дагестану Enquto.ru. Данные были взяты на основании опроса жителей России, планирующих путешествия на предстоящий период отпусков.

Такой поток туристов может принести в казну Дагестана до 20−25 млрд рублей. Основными причинами, по которым граждане России хотели бы выбрать Дагестан для отдыха, стали цены на путешествие и рекомендации уже побывавших в республике друзей и знакомых.

По данным минтуризма региона, в 2020 году число туристов, посетивших Дагестан, составило, несмотря на пандемию, более 840 тыс. человек. Этот показатель даже превысил турпоток 2019 года.