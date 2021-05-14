



Себастьян Вранкс. Слепой ведет слепых

Антон Палыч Чехов однажды заметил, Что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил — Мне давно пора уже орден получить. — Булат Окуджава

Украинские дипломаты любят поучать: австрийцев — какие архитекторы должны здания строить, немцев — какие надо строить памятники или какую ответственность должен признать Берлин. И вот теперь под раздачу попали ирландцы.

В апреле посольства Украины и Грузии в Ирландии потребовали от Дублинского городского университета ((DCU) изменить программу обучения. Обеим странам не понравилось содержимое курса по геополитике Кавказа и Украины. Там Доннаха О’Бичейн, адьюнкт-профессор Школы права и государственного управления DCU читает курс «Россия и постсоветское пространство». Профессор О’Бичейн — специалист по постсоветской политике, ирландистике, внешней политике и непризнанным государствам. И специалист опытный: в 2008 году он получил трехлетнюю стипендию имени Марии Кюри, присуждаемую Еврокомиссией, для проведения исследования феномена цветной революции. А после этого был ведущим специалистом в крупных исследовательских проектах, проводимых Евросоюзом и Ирландией в Абхазии, Приднестровье и Каспийском регионе.

И преподаватель он тоже, судя по всему, грамотный. Потому что соблюдает основное условие не только правового суда, но и любого историко-политического исследования: Audiatur et altera pars (Выслушай и другую сторону). Поэтому к своему курсу он привлекал спикеров с Украины, из Грузии, России. В том числе и эксперта Российского совета по международным делам и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, доцента Сергея Мирославовича Маркедонова. По личным отзывам специалистов, чьему мнению я доверяю, «у него есть слабость — говорить всегда и обо всем, но Кавказ он хорошо знает. Сергей один из лучших…» А спустя несколько дней лекцию для дублинских студентов читала уже доцент из Киева Анна Шелест, директор программ безопасности Совета по внешней политики «Украинская призма», главный редактор UA: Ukraine Analytica.

Однако после онлайн-лекции Маркедонова грузинское и украинское представительства в Ирландии направили в DCU письмо с претензиями. Суть — выражение беспокойства «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве». Потому что «под видом академической свободы маскируется российская пропаганда». Дублинский университет ответил, что «такая критика равносильна политическому вмешательству и направлена на подрыв основного демократического принципа академической свободы». А сам профессор О’Бичейн, похоже, сначала обалдел от грузино-украинского наезда и первоначально отреагировал недоуменно: «Это удивительная попытка подорвать академическую свободу в # Ирландии под самым надуманным предлогом». А после ответа из украинского посольства, что их обвинения в атаке на академическую свободу являются «эмоциональными и беспочвенными», обнародовал в Твиттере некоторые выдержки из письма, отправленного в DCU и министерство иностранных дел Ирландии.

И давайте без обид: в 11-томном словаре украинского языка «дурак» — это «розумово обмежена, тупа людина». И что, вмешательство в учебные программы страны посольского пребывания — это признак высокого разума? А игнорирование информации о «персоне наезда» — это признак остроты ума?

Господам дипломатам следовало сначала хотя бы немного узнать о Маркедонове. А узнали бы они, что он был не только заместителем директора ЗАО «Институт политического и военного анализа», но и приглашенным исследователем в следующих организациях:

Центре стратегических и международных исследований программы «Россия и Евразия» в Вашингтоне;

Институте гуманитарных исследований (IWM) в Вене;

Фуданьском университете в Шанхае;

Немецком обществе внешней политике (DGAP) в Берлине;

Центре евразийских исследований в Университете Мумбаи.

Господа что-нибудь знают о корпоративной солидарности? И понимают, что превратили себя в предмет насмешек и недоуменного пожимания плечами в научном сообществе США, Австрии, Китая, Германии и Индии? Себя и страну, которую они представляют? Ведь слухи о подобных инцидентах расходятся среди ученой братии очень быстро.

На этом можно было бы закончить сюжет, но мучает одна мысль: а что украинские дипломаты предлагают взамен? Взамен того «русского нарратива», против которого они столь беззаветно сражаются. Хотя, похоже, абсолютно не понимают содержания самого этого понятия.

«Нарратив» — это просто «рассказ», «описание». Каждый мыслящий субъект — что человек, что государство — создает свой нарратив, свое мнение об окружающем мире. Но стоит вспомнить уже американскую мудрость: «Каждый имеет право на собственное мнение, но не имеет права на собственные факты» (Патрик Мойнихен, сенатор США в 1977—2001 годах).

А с фактами, представляемыми украинскими политизированными историками, ой какая проблема. Саму теоретическую базу этих исследователей уже трудно представить иначе, чем «белокурые МЫ и рыжие ОНИ» (да простит меня Антон Павлович Чехов).

Себастьян Вранкс. Слепой ведет слепых

Об этом пишется немало, но писать надо еще больше, потому что иначе процесс деинтеллектуализации социума и деградации общественного сознания станет необратимым. Поэтому еще раз вспомню перлы историко-политического фактажа, предлагаемые к освоению украинскому сознанию.

Пару лет назад интернет-ресурс KOZAK UA разразился новым роликом, сюжет которого напоминает мужиков в бане: когда те меряются, у кого… ой — кто дольше в парной просидел. Название — «Россия старший брат? 9 фактов, которые доказывают противоположное». Ну ладно, цель еще можно понять, о ней еще Диодор Сицилийский писал: «Все нации, будь то греческие или варварские, кичились тем, что они раньше всех». Но очень трудно порой принять те факты, которыми пользуются для подтверждения своего исходного тезиса.

Факт 1. «Киев основан в 482 году на исконных славянских землях. Москва основана в 1147 году на территории финно-угорского племени мещера, причем сыном киевского князя. Киев на 665 лет старше»

Ну, во-первых, не мещера, а мокошь. А, во-вторых, для Киева дата 482 год была предложена Борисом Рыбаковым, директором Института археологии АН СССР (Москва) на основании двух очень спорных предположений: о том, что киевские летописи знали по именам всех византийских императоров после Юстиниана I (527−565), а поскольку в летописном рассказе о визите Кия в Константинополь император анонимный, то значит и визит был ранее правления Юстиниана. И, во-вторых, на основании находки в Киеве монеты императора Анастасия (491−518). В предюбилейном ажиотаже даже не обратили внимания на то, что в 482 году в Константинополе правил не Анастасий, а император Зенон (исавр Трасикодисса). А сам юбилейный год был «подтянут» к 882 году, когда князь Олег убил правившего в Киеве Аскольда и сделал Киев «городом русским».

Вот и все обоснование даты основания Киева. Да, он намного старше Москвы (которая в 1147 году и городом-то не была, а так — загородной дачей суздальского князя), но ведь в этом никто никогда не сомневался. Но и к датам основания следует подходить хотя бы на основании зачаточного критического анализа, дабы глупо не выглядеть. Да и подходить следует осторожно, потому что если судить по дате основания, то самое «исторически авторитетное» место на Украине по праву первого письмено засвидетельствованного города — это остров Березань в Черном море, где город был основан, по свидетельству Евсевия Кесарийского, «во 2-м году 33-й Олимпиады», то есть в 647/646 году до новой эры.

И, кстати, о финно-уграх. Никак не могу понять надменно-пренебрежительное отношение украинских патриотических исторических пропагандистов к этой языковой общности. Вообще-то и финны, и угры (венгры) уже давно члены Евросоюза, а Финляндия, по-моему, с 2018 года является самой счастливой страной мира, судя по докладам ООН «О мировом счастье» («World Happiness Report»).

Евсевий Кесарийский

Факт 2. Название Украина впервые использовано в киевской летопси в применение к украинским землям в 1187 году. Название Россия к землям Московии впервые использовано в 1547 году. Название «Украина» на 360 лет старше

Термин «Росия» (с одним «с», по гречески Ρωσία) как греческое название государства Русь встречается в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного (913−959) «Об управлении империей»: «…приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда … а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда». То есть — из Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышгорода».

D55-a.sdn.cz Константин VII, император

Факт 3. Первым монархом на украинских землях в классическом европейском понимании был король Данила Галицкий, коронованный послами папы Римского в 1253 году. Первым монархом на московских землях был Иван Грозный, коронованный в 1547 году. Итак, монарх на территории Украины появился раньше на 300 лет.

Да, Даниил Галицкий принял корону от Римского папы в начале 1254 года, практически одновременно с Великим князем Литовским Миндовгом. План папы Иноккентия IV был прост — создание антиордынской руско-литовской коалиции. Но ничего не получилось, и когда в 1258 году ордынский темник Бурундай приказал Даниилу «Иду на Литву; оже еси мирен, иди со мною», то войска короля Даниила покорно пошли в карательный поход на земли своего «союзника», короля Миндовга. Следующим королевский титул использовал спустя 37 лет внук Даниила, Юрий I (130−1308), его сыновья Лев и Андрей, да внук Владимир. И все: после смерти Владимира на престол сел Юрий Болеслав из польской династии Пястов, а затем Любарт из литовских Гедеминовичей.

Так что появился король на территории Украины, действительно, раньше, но это был короткий эпизод угасающего государства. В Москве же первый царь был коронован не в 1547 году, а на полвека раньше: Великий князь Иван III короновал царским венцом своего внука Дмитрия, а сам стал использовать титул «самодержец», что является калькой греческого «автократора», титула константинопольского императора. То есть Иван за полторы сотни лет до Петра I строил уже империю. И эта его идея была реализована сначала Дмитрием Самозванцем (1605−1606), а потом, в окончательном виде, Петром I.

И если принять постулат, что «труд умирает в результате», то трудно что-либо возразить великому историку Григорию Вернадскому: «Шумная и блестящая эпопея Даниила Галицкого прошла впустую. Глубокая и настойчивая работа Александра Невского привела к великим следствиям»

Monetnik.ru Дмитрий I, самозванец, царь, император

Факт 4. Первый букварь напечатан во Львове в 1574 году. А в Московских землях только в 1634 году. На Украине на 60 лет раньше.

Вот здесь и возразить нечего. За исключением того, что «Букварь» во Львове напечатал «Иван Федоров сын с Москвы» (Острожская Библия), он же «Иван Федорович Москвитин» (Псалтырь 1570 года), он же «Иван Федорович, друкарь Москвитин» (львовское издание «Апостола» 1574 года), он же — русский первопечатник Иван Федоров, напечатавший в Москве первую в России книгу, «Апостол» 1564 года. Хотя надо быть честным: Москва для Федорова — это великие беды, «часто случавшихся с нами не из-за самого русского государя, но из-за многих начальников…».

News.liga.net Львовский «Апостол» Федорова. 1574 год

Факт 5. Первое высшее учебное заведение на украинских землях, Острожская Академия, основано в 1576 году. А в Московии только в 1687 году, так называемая Славяно-греко-латинская Академия. Было это на 111 лет позднее, чем на украинских землях.

И это правда! Острожская Академия является по-настоящему гордой и великой страницей в истории Украины. Точно так же, как и в истории Польши и Литвы. Потому что фундатор и благодетель Академии князь Василий-Константин Острожский был верным слугой своей Отчизны, которая после Люблинской Унии 1569 года называлась Речь Посполита. Да и Россия считает его своим историческим героем: фигура князя размещена в разделе «Просветители» нижнего яруса монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Между фигурами казанского митрополита Гурия и патриарха Никона.

Дар Ветер Константин Острожский

Факт 6. Киевская митрополия основана в 988 году, а Московская только в 1458 году. Итак, украинская Киевская митрополия на 460 лет старше.

Историческое качество любой иерархии, что светской, что церковной, определяется длительностью ее существования и непрерывной легитимной сменяемостью ее предстоятелей. Митрополит Киевский Кирилл III (1242−1281), по происхождению галичанин, положил начало переносу митрополичьей резиденции из задавленного монголами Киева на Северо-Восточную Русь, пребывая большей частью во Владимире-на-Клязьме. Его преемник, митрополит Максим (1283−1305, грек), в 1299 году перенес митрополичью резиденцию сначала в Брянск, затем, уже официально, во Владимир. Следующий митрополит Киевский, уроженец Волыни Петр (1308−1326), в 1325 году перенес Резиденцию из Владимира в Москву.

А это означает, что нарушения преемственности предстоятелей не было. То есть митрополиты «Киевские и всея Руси» с кафедрой в Москве являются каноническими продолжателями дела Михаила I, который был послан Константинопольским патриархом Николаем II Хрисовергом для крещения киевских людей в водах Днепра и Почайны.

Deduhova.ru Житие Петра, уроженца Волыни, митрополита Киевского, Святителя Московского. Икона XV века кисти Дионисия

Факт 7. Киев избавился от монгольского ига в 1363 году, Москва — в 1480-м.

Со времен Бату-хана на покоренных землях Руси монголы ставили баскаков, специальных чиновников, назначением которых было перечисление народа и сбор податей. По своему административному положению выше «аборигенных» князей и полководцев. Институт еще тот: по своему этимологическому происхождению «баскак» означает «давитель». И баскачество на большей части территории Украины было действительно ликвидировано после победы Великого князя Литовского Ольгерда над татарскими войсками Кутлуг-бея, Хаджи-Бея и Дмитра. Но дело в том, что на Северо-Восточной Руси практика баскачества исчезла еще раньше: последнее упоминание о «давителях» датируется 1284 годом, в Курском княжества. Дань собирали и отвозили в Орду сами русские князья. А дань татарам, в том или ином виде, что русские цари, что польские короли платили до 1699 года.

Pinterest.co.uk Печать Ольгерда Литовского, победителя при Синих Водах

Факт 8. Россияне утверждают, что первым разбил немецких рыцарей Александр Невский в 1240 году. Украинский князь Даниил Романович Галицкий разбил немецких рыцарей в битве под Дорогочином в 1238 году, на два года раньше.

Россияне такого не утверждают, поскольку прекрасно знают, что немецких рыцарей Александр разбил не в 1240, а в 1242 году. В 1240-м он разобрался на Неве с отрядом зятя шведского короля Эрика XI. А также, что немецких рыцарей бивал еще отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, Великий князь Киевский в 1236—1238 и 1243−1246 годах. В 1234 году он на реке Омовже разбил войска немецкого ордена Меченосцев. В результате «поклонишася Нѣмци князю, Ярославъ же взя с ними миръ на всеи правдѣ своеи» (Новгородская первая летопись, в год 6742). То есть Ярослав не только победил в сражении, но и выиграл войну.

Что же касается Дорогочинской битвы, где Даниил Галицкий разбил немецко-польских рыцарей Добжинского ордена, — то это действительно славная страница милитарной истории Украины. Хотя масштабы битв Александра и Даниила явно несравнимы. Добжинский орден — это небольшая команда рыцарей, в начале XIII века созданный для защиты Мазовии от нашествий балтского племени пруссов. Действительно небольшая: в период наибольшего расцвета у ордена было 35 братьев-рыцарей и 165 пехотинцев-ландскнехтов. Соседство с крестоносцами еретику (с точки зрения католиков) Даниилу Галицкому не понравилось, и в марте 1238-го он пришел в Дорогочин «в силе тяжкой», взял город и пленил магистра Бруно и его воинов.

Это была быстрая и изящная победа, но весомого значения для истории региона она не имела. Да и по масштабам она не сравнима со сражениями Александра Невского.

(сс) Yashulek Рыцарь Добжинского ордена

Ну, а «на прощание» авторы ролика предоставляют еще два факта, не заметив, в дискуссионном азарте, что это уже десять.

Факты 9 и 10. Ну, и девятое, и десятое: гривна дороже рубля, а Лавра выше Кремля.

Ну что же, крыть нечем. Правда возникает смутное недоумение: а чему радоваться? Доллар Каймановых островов дороже доллара США (курс 1,20), но равнять страны, пожалуй, не стоит. А лаврская колокольня в Киеве действительно почти в полтора раза выше колокольни Ивана Великого в Кремле, но поставил ее великий немецкий архитектор, российский «палатных дел мастер», любимый архитектор «полудержавного властелина» Меньшикова Йоган Готфрид Шедель. Приглашенный в Киев митрополитом Рафаилом Заборовским он действительно построил величественное здание, о котором по праву мог сказать: «Сия звонница в Киево-Печерской лавре трудом моим сделанная, каким образом по всей Руси и в Европе другой не обыщется… и на вечность оная звонница стоять будет». Браво, немцы!

В целом где-то даже оторопь берет: всего три минуты ролика, а такой понос безграмотности и невежества, что волей-неволей вспоминаешь уже не Окуджаву с Чеховым, а Григория Саввича Сковороду: «Не тот дурак, кто не знает, а тот, кто знать не хочет».

Украинские «специалисты», что в «патриотической» истории, что в «патриотической» дипломатии, знать явно не хотят. Может, поэтому и прыгают с постоянством, достойным куда лучшего применения, по всем возможным граблям. Выставляя на посмешище свою и мою страну.