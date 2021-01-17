17 января 2021 | Время чтения 7 мин

Чувствовать себя оскорбленным — это очень дискомфортно. Хуже, когда оскорбляют твою страну. Однако первое, что надо делать «во избежание» — это не нарываться на оскорбления. Украинский МИД — это очень «веселая» организация. Которая своими демаршами за считанные годы превратила планетарную симпатию к Украине либо в недоуменное пожатие плечами, либо в откровенную недоброжелательность по всему периметру границ страны. Особенный интерес у любителей дипломатических плясок вызывают Германия и Австрия.

Андрей Ганжа, , 14:02 — REGNUM Часть 1. Австрийский шуплаттлер.

Танец шуплаттлер

В течение последних семи лет германские страны, особенно ФРГ, выступали и как инициаторы, и как строгие исполнители антироссийских санкций, порожденных украинским кризисом. Хотя не всем немцам это было в радость. Еще на заре кризиса, в декабре 2014 года, было опубликовано открытое «письмо 63-х», где германская национальная элита обратилась к немецкому правительству, парламенту и средствам массовой информации. Не терплю само слово «элита», особенно в отношении к еще живущим, но в данном случае список шестидесяти трех подписантов вызывает безусловное уважение: президент Роман Херцог, канцлер Шредер, принц Баварский, депутаты бундестага, министры, актеры и даже любовь моего детства и юности, икона стиля и легенда подиума 70-х, графиня Верушка фон Лендорфф.

Графиня Верушка фон Лендорфф Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США

Письмо призывало к снижению напряженности в Восточной Европе, и ответственность за осуществление этой деэскалации возлагалась именно на Германию. А одним из ее условий определялось понимание того, что «потребность в безопасности русских является такой же законной и такой же серьезной, как и у немцев, поляков, прибалтов и украинцев». Сейчас, по истечении лет, особенно впечатляет последний абзац: «3 октября 1990 года, в День Объединения Германии, президент Германии Рихард фон Вайцзеккер сказал: … «Мы стоим перед выбором — объединить Европу или скатиться назад к националистическим конфликтам». До конфликта на Украине мы думали, что Европа находится на правильном пути. Предупреждение Рихарда фон Вайцзеккера четверть века спустя является более актуальным чем когда-либо». Впечатляет потому, что так и получилось: Европа, действительно, скатывается к государственно-национальным конфликтам, что подтверждают и БРЕКЗИТ, и парламентские успехи евроскептиков в последние годы, и бесстыдный протекционизм антиКОВИДной борьбы.

Однако немцы народ законопослушный, и немецкий бизнес безоговорочно принял примат политики: «Если политики вводят экономические санкции, бизнес будет соблюдать их режим» (Экхард Кордес, глава Восточного комитета немецкой экономики, 2014 год). Правда, уже через запятую Кордес добавил: «Вопрос в том, удается ли с помощью санкций добиться желаемого результата. У нас на этот счет всегда были сомнения».

Сомнения остались до настоящего времени, но в любом случае Украине следовало бы быть бесконечно благодарной германцам за их, не побоюсь этого слова, «самоотверженность» в поддержке Украины. И не делать лишних движений, чтобы эту самоотверженность не спугнуть.

Но это не про украинскую дипломатию… Действия которой порой напоминают не профессиональные контакты на международном уровне, а банальное собрание когнитивных искажений.

Австриец Вольф Прикс — это «звезда архитектуры» и «архитектор звезд». И его работы дают право на такие титулы.

Вольф Прикс (справа) (сс) In_Zukunft_Wien

Решение созданного им архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au принять участие в мегапроекте строительства четырех оперных театров на севере, юге, западе и востоке России (Кемерово, Севастополь, Калининград, Владивосток) вызвало в творческих кругах новый всплеск старой дискуссии о совместимости гения и злодейства. А именно: может ли цивилизованный европеец проектировать строительство в Крыму, который находится под санкциями. В Севастополе австрийское бюро проектирует культурный кластер с оперным театром, балетной школой и академией искусств.

Мудрый (78 лет) Прикс, для начала убедившись, что образовательные учреждения из санкций исключены, а объекты культуры не обязательно под них подпадают, последовал заветам другой легенды архитектуры, американца Филиппа Джонсона: «строить хоть бы для самого дьявола». И его можно понять: проектирование огромных цельных культурных комплексов — это не только знатный гонорар, но и «вызов таланту».

В Севастополе культурно-образовательный комплекс на мысе Хрустальном будет располагаться на площади около 56 гектаров, от Карантинной до Артиллерийской бухты. На территории общественного пространства запланированы строительство музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя 1941−1942 годов, парка, киноконцертного комплекса, театра оперы и балета, высшей школы театрального и музыкального искусства, хореографической академии и художественного музея.

А в Кемерово, которое, наряду с Севастополем, взял на себя Прикс, «кластер искусств» не менее амбициозен. Он объединяет в себе музей и театр — это единое здание площадью 52 000 квадратных метров.

Старт «общественному осуждению», а проще говоря — медийной травле Прикса дала Украина. Это следует хотя бы из того, что «наезд» за сотрудничество с «тоталитарным Путиным» идет только на австрийца. Культурный кластер в Калининграде проектируют норвежцы из «Snohetta», а во Владивостоке — американцы из «Asymptote architecture». Однако к викингам или к янки вопросов нет. Точкой раздражения выступает именно Севастополь, Крым.

Проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе Sev.gov.ru

Поэтому возмущение украинского посла в Вене Александра Щербы можно было бы понять и даже приветствовать, если бы это была дипломатия, а не гопничество в подворотне. Вольф Прикс описывает эпизод так: «Меня не удивляет нападение медиа-троллей на Coop Himmelb (l)au после телефонного разговора с послом Украины. Постсталинским тоном он попросил меня немедленно прекратить наш проект оперы в Севастополе, поскольку мы якобы нарушали санкционные законы ЕС. В противном случае, пригрозил он, это разрушит мое существование и существование нашего офиса. Но после того, как быстро стало ясно, что мы не нарушили никаких положений закона, обсуждение перешло от комментариев к архитектуре и политике на уровень морали и этики».

Круто, правда? Постсталинский тон, безграмотные правовые оценки, угрозы разрушить существование — это украинский посол в общении с классиком архитектуры. Хотелось бы верить, что классик несколько, м-м-м, преувеличивает, но не получается. В общении с украинской прессой посол Щерба с самоуверенностью идиота (никакого оскорбления: в Древней Греции «идиот» — это человек, живущий в отрыве от жизни) делится своими достижениями: «Мое дело инициировать санкции. Я это сделал со всей однозначностью. Компания и ее руководитель, которые настолько дерзко нарушают и украинское законодательство, и австрийскую политику санкций, и политику ЕС, должны нести ответственность. Мы запустили процесс. Но надо понимать, что Украина не обязана информировать фигуранта этого дела о своих действиях — и не будет делать это. Пусть его ждут сюрпризы». Понимает ли посол, что украинская юрисдикция не распространяется на австрийскую территорию и австрийских граждан? Понимает ли посол, что какими бы ни были санкции Австрии, в настоящий момент в России работают около 500 австрийских предприятий (по данным посольства Австрии)? Понимает ли посол, что основная санкция ЕС направлена на «предотвращение въезда на… свою территорию физических лиц, ответственных за действия, которые подрывают… территориальную целостность… Украины, и связанных с ними физических лиц», а все остальное это не более, чем ритуальные пляски перед идолом демократии?

А уж какие санкции ввела Украина — просто куда деваться старику Приксу. Уполномоченный украинского МИД по санкционным вопросам Алексей Макеев уже рассказал, что Украина собирается начать санкционные процедуры против Coop Himmelb (l)au, уже начала уголовный процесс в рамках юрисдикции государственной прокуратуры и ввела запреты на въезд для соответствующих лиц. Австрийский архитектор в ответ заметил, что «не собирается проводить отпуск в Чернобыле». И правда, Вольфу Приксу есть где провести отпуск — от Южной Кореи, где он построил Киноцентр в Пусане до Калифорнии (Grand Arts High School в Лос-Анжелесе).

Музей науки и технологий Синтай, проект Вольфа Прикса Coop-himmelblau.at

Хотя нет! С последним могут быть сложности, потому что, как заметил Макеев, «мы уже проинформировали ЕС об этих противоправных действиях и также безотлагательно и подробно проинформируем США». Когда я был маленьким, подобные вещи у нас в детском саду назывались — «ябедничать». И били за это беспощадно…

В Австрии есть народный танец шуплаттлер. Баварцы и тирольцы его очень любят, хотя и сами признают, что выглядит он смешно: гольфики, шортики, шляпки с перьями. Хлопки, прыжки, шлепки, йодли. Возник он как серьезный парный (сватовской танец), где юноша ухаживал за девушкой. Однако постепенно шуплаттлер утратил свой первоначальный «сватовской» характер и превратился в завлекательный показательный танец для зрителей.

Украинские дипломаты в Австрии исполняют, похоже именно шуплаттер: прыгают, шлепают, завывают — короче, показывают себя. Получается так же малоосмысленно и комично, как у тирольцев, но только совсем не смешно.