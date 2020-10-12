12 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Украине до победителей еще далеко, скорее наоборот – ее саму сейчас наклоняют Урания (муза науки) и Мельпомена (муза трагедии). Но украинским Шер-Ханам и их Табаки «как от стенки горох». Они действительно считают, что могут диктовать свои условия истории и историкам.

Марьян Сидорив, , 12:00 — REGNUM В феврале 2015 года, по инициативе члена Баварской академии наук, председателя Ассоциации историков Германии, профессора Мюнхенского университета Мартина Шульце Весселя была образована украинская комиссия историков (DUHK), в которую вошли по семь ученых с каждой стороны. С украинской стороны ее возглавил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Финансирование комиссии осуществляет немецкая сторона (Германская служба академических обменов (DAAD) и Фонд имени Роберта Боша). И осуществляют, по украинским меркам, неплохо: стипендия в 1 450 и командировочные 700 евро в месяц. Но диктовать условия ее работы решили украинские чиновники.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С момента своего основания работа DUHK была сосредоточена на темах Первой и Второй мировых войн в Германии и на Украине, немецкой оккупационной политике, Холокосте и истории Украины при государственном социализме. Но украинским политикам и дипломатам «мечталось, что объективное слово историков мощно зазвучит не только на закрытых научных коллоквиумах, но прежде всего в публичном пространстве и в СМИ» (Андрей Мельник, посол Украины в Германии). То есть комиссия им виделась как политико-пропагандистское средство в украино-российском противостоянии. А еще точнее, что «Берлин должен признать ответственность за поддержку Украины в будущем, особенно на фоне продолжающейся российской агрессии».

Но комиссия, по мнению украинского посла, оказалась недостойной этой мечты. Так, по вопросу признания Холокоста геноцидом украинского народа она предпочла «не выражать свою позицию». И дала этому вполне академическое обоснование: во-первых, потому что «Голодомор является скорее вопросом украинско-российских, чем украинско-немецких отношений», и во-вторых, «потому что большинство членов комиссии считает Голодомор скорее «преступлением против человечности», чем «геноцидом» согласно дефиниции ООН». Кстати, это позиция и МИД Германии. Хотя, по мнению главы комиссии с немецкой стороны профессора Весселя, «в Германии никто так много не исследовал Голодомор, как члены нашей комиссии. Никто в Германии так часто публично не говорил о Голодоморе, как это делал я, причем именно в украинском ключе».

Однако, заявляет украинский посол, этого мало, и он требует крови — отставки профессора Грицака и отказа от сотрудничества с теми украинскими исследователями, которые не укладываются в рамки представлений украинских политиков о «правильном» историческом исследовании. Например, киевского доктора исторически наук Георгия Касьянова. Специалиста совершенно лояльного к постмайданной власти, но имеющего дерзость считать, что «я категорически против того, чтобы политики мне как ученому рассказывали, как писать об истории». Вессель еще менее сдержан: «Мы не можем быть инструментом украинской исторической политики. Если так понимать работу историков, то их можно сразу трудоустраивать в министерства». Раздражение профессора легко понять. Он воспитанник немецкой исторической школы, давшей миру Дройзена, Моммзена, Энгельса, Дильтея, Блоха. И работать по указаниям украинского посла, да даже и украинского правительства — это не его уровень.

Дипломат Мельник убежден, что комиссию с украинской стороны необходимо перезагрузить! Остается, правде решить два вопроса: кому эта комиссия более нужна — Украине (для выхода на европейское интеллектуальное пространство) или Германии (для головной боли от сварливых славян)? И второе: а можно ли перезагрузить историю? Ведь Клио, муза истории, это дама ехидная и злопамятная. И хотя мысль о том, что «история учит только тому, что она ничему не учит», стала уже банальностью, отомстить за незнание Клио может очень серьезно.

Вот, к примеру, столь любимый у нас постулат «Украина для украинцев», потому что они автохтоны (исконное население) этой земли. Но муза истории может ухмыльнуться и без особого труда доказать, что «Украина для германцев». Все-таки именно у нас, от Карпат до Северского Донца и от Черного до Балтийского моря, в III веке новой эры было создано первое крупное государство германцев (готская «империя Германариха»), потомки которых заняли и Балканы, и Италию, и Францию, и Испанию. Так что германцы тоже, гм…, «автохтоны». Правда, не удержавшие свою «материнскую плату» под натиском прототюрок-гуннов.

Поэтому не стоит ссориться с историей и, тем более, ставить ее в позу, угодную мимолетному политическому лидеру. Клио всё сделает сама: ведь не зря Наполеон был убежден, что история — это «шлюха победителей». Украине до победителей еще далеко, скорее наоборот — ее саму сейчас наклоняют Урания (муза науки) и Мельпомена (муза трагедии). Но украинским Шер-Ханам и их Табаки «как от стенки горох». Они действительно считают, что могут диктовать свои условия истории и историкам. Подставляясь тем самым под английский глагол «fool» — «делать что-то такое, что заставляет других думать, что вы глупый, или чтобы вас не уважали». Короче, делая себя дураком.