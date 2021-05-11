Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится, сообщил 10 мая американский лидер во время выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я буду встречаться с … Путиным», — сказал он, отвечая на вопрос представителя СМИ о том, причастна ли Россия к взлому компании Colonial Pipeline.

По словам Байдена, доказательств причастности России к данному инциденту у США пока нет.

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Заявление американского президента в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также читатели страницы депутата Рады Вадима Рабиновича. Некоторые комментирующие напомнили, что ранее Байден назвал Путина «убийцей», а также что президент США уже не впервые заявляет, что встретится с российским лидером.

«Ты смотри, какой смелый! Не боится встречи с «убийцей»…» — написал Александр Д.

«Пусть приедет на «ночную хоккейную лигу», Путин там», — иронизирует Олег Валентинович.

«Это уже второе заявление о встрече с Путиным, сколько ещё будет таких заявлений, по ходу склероз», — добавил Игорь М.

White House Джо Байден и Владимир Путин. 2011

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«Сперва убийцей обозвал, потом позвонил, теперь хочет приехать… Неординарная личность», — отметила Juliya G.

«А Путин в курсе?» — спросила Елена М.

«Интересно, когда у них испортится заезженная пластинка? Никакой фантазии. Они так везде лезут, что бумерангу не дают никакого отдыха. Скорее бы уже стала работать вместо бумеранга кувалда. А может, это такое большое желание встретиться с Путиным?» — задалась вопросом Людмила Д.

«Вопрос: а оно Путину надо после того, что набуровило?» — спросил Владимир А.

«Еще одна хакерская атака — и он будет в Москве через два дня», — предположил Вячеслав Ш.

«Ну вот. «Российские хакеры» такой подлянки от него не ожидали», — иронизирует Андрей Г.

«Интересно, а извиниться он не хочет?» — спросил Борис К.

«Не, ну це зрада, товарищи! Чистой воды зрада», — шутит Наталья К.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

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«Мировая политика и есть цирк шапито, в котором всё решают ковёрные Петров и Боширов, воздушная акробатка Меркель, дрессировщик Байден с обезьянкой Нуланд, клоунесса Псаки, иллюзионист Макрон и многие другие», — написал Александр Т.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки по Европе в июне 2021 года.