Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мы в состоянии (провести встречу). У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить весь комплекс российско-американский соглашений. В последние дни американская пресса гадает, где именно может произойти такая встреча.

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